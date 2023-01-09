Гостаможслужба выявила нарушений таможенных правил на 2,9 млрд грн — Finance.ua

Гостаможслужба выявила нарушений таможенных правил на 2,9 млрд грн Сегодня 19:46 — Казна и Политика

Сотрудники Государственной таможенной службы Украины в 2022 году выявили 11,1 тыс. нарушений таможенных правил на сумму 2,9 млрд грн.

Об этом сообщает прессслужба Гостаможслужбы.

«В течение 2022 года таможни Государственной таможенной службы Украины выявили 11 098 нарушений таможенных правил на сумму 2,9 млрд грн (стоимостный показатель увеличился на 5% по сравнению с показателем 2021 года)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в прошлом году были изъяты предметы правонарушений на сумму свыше 697,5 млн грн. В частности: промышленных товаров на 457,5 млн грн, продовольственных товаров и сельхозпродукции на 49 млн. грн., валюты на 147,3 млн грн и транспортных средств на 43 млн грн.

Непосредственно таможнями рассмотрено 9825 дел о нарушении таможенных правил. Применено административное взыскание в виде штрафа на сумму около 770 млн грн.

На рассмотрение в суд таможнями передано 5721 дела о возбуждении таможенных правил на сумму 3 млрд грн. По результатам рассмотрения дел судами наложены взыскания (конфискация товаров и штрафы) на сумму более 1,8 млрд грн.

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Фінансовий клуб По материалам:

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