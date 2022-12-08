Гостаможслужба направила в бюджет 264,1 млрд грн с начала года — Finance.ua

Гостаможслужба направила в бюджет 264,1 млрд грн с начала года
В течение 11 месяцев года Гостаможслужба направила в государственный бюджет 264,1 млрд грн таможенных платежей.
Об этом говорится в сообщении Гостаможслужбы.
Отмечается, что в ноябре в бюджет перечислили 33,4 млрд грн. За время действия военного положения — 189,7 млрд грн.
«В условиях военного положения сохранена функциональность и положительная динамика увеличения перечислений таможенных и других платежей в доходную часть бюджета», — отмечают в Таможне.
Так, показатели поступлений в государственный бюджет выросли с 7,7 млрд грн в марте до 33,4 млрд грн в ноябре.
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