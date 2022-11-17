Рада уменьшила штрафы за уклонение от уплаты таможенных платежей — Finance.ua

Рада уменьшила штрафы за уклонение от уплаты таможенных платежей Сегодня 10:45 — Казна и Политика

Рада уменьшила штрафы за уклонение от уплаты таможенных платежей

Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в Таможенный кодекс по урегулированию вопроса привлечения к административной ответственности за действия, направленные на неправомерное освобождение от уплаты таможенных платежей или уменьшение их размера, а также другие противоправные действия, направленные на уклонение от уплаты таможенных платежей».

За принятие соответствующего законопроекта № 8062 во втором чтении проголосовали более 300 народных депутатов, сообщил первый заместитель руководителя Комитета ВР по налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк в Telegram.

Целью принятия документа в пояснительной записке к нему указано приведение положений Таможенного кодекса, предусматривающего наказание за «действия, направленные на неправомерное освобождение от уплаты таможенных платежей или уменьшение их размера, а также другие противоправные действия, направленные на уклонение от уплаты таможенных платежей» в соответствие с решением Конституционного суда.

В частности, в июне Конституционный Суд пришел к выводу, что предусмотренное указанными положениями наказание не учитывает необходимость соблюдения принципа индивидуализации юридической ответственности при привлечении лица к административной ответственности.

Учитывая это, законопроектом предлагается установить минимальный размер штрафа за такие деяния на уровне от 50% до 100% неуплаченной суммы таможенных платежей, хотя сейчас он составляет 300% неуплаченной суммы таможенных платежей.

Кроме того, законопроект предлагает смягчить условия мирового соглашения для нарушителей таможенных правил, позволив им уплачивать в рамках такого соглашения только 50% неуплаченной суммы таможенных платежей.

Также предлагается передать право налагать штраф за уклонение от таможенных платежей от Государственной таможенной службы судам.

В то же время Главное экспертное управление Верховной Рады отмечает, что решение КСУ не содержит никаких указаний на необходимость снижения максимально возможного размера штрафа за такие правонарушения, поскольку речь идет только о соблюдении принципа индивидуализации юридической ответственности, а не ее справедливости и соразмерности (пропорциональности).

«В свою очередь, положениями законопроекта, кроме установления дифференцированного подхода к определению размера штрафа... фактически предлагается смягчить ответственность за действия, направленные на неправомерное освобождение от уплаты таможенных платежей или уменьшение их размера, а также другие противоправные действия, направленные на уклонение от уплаты таможенных платежей», — указывают эксперты Верховной Рады.

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Фінансовий клуб По материалам:

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