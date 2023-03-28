Госстат оценил падение в торговле, промышленности и строительстве за 2022 год — Finance.ua
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Госстат оценил падение в торговле, промышленности и строительстве за 2022 год

Казна и Политика
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Госстат оценил падение в торговле, промышленности и строительстве за 2022 год
Госстат оценил падение в торговле, промышленности и строительстве за 2022 год
Государственная служба статистики Украины обнародовала индексы промышленного производства, индексы строительной продукции и данные о розничном товарообороте за 2022 год.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Госстата.
По данным статистического ведомства, товарооборот предприятий розничной торговли сократился за 2022 год на 24,3%.
Объемы промышленного производства за 2022 год упали на 36,9%. Наибольший спад был зафиксирован в марте — 53,7%. Затем темпы падения замедлились (до 39,8% в сентябре), но в конце года снова ускорились — до 44,1% в декабре.
Объемы строительной продукции за 2022 год сократились на 65,1%. В жилищном строительстве падение составило 60,3%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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