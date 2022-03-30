Госспецсвязи предупреждает об опасных письмах с темой «Задолженность по зарплате» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Госспецсвязи предупреждает об опасных письмах с темой «Задолженность по зарплате»

Сегодня 06:58Личные финансы
15
Правительственная команда реагирования на чрезвычайные события Украины CERT-UA, действующая при Госспецсвязи, зафиксировала распространение опасных электронных писем с темой «Задолженность по зарплате» среди госорганов Украины.
Об этом сообщает Госспецсвязи в Telegram.
«В приложении к письму размещен документ „Задолженность по зарплате.xls“, содержащий легитимные статистические данные и макрос. В то же время в упомянутый документ в виде вложения добавлены кодированные данные. Макрос после активации осуществит их декодирование, создаст EXE-файл „Base-Update.exe“ на компьютере и запустит его», — объясняют в ведомстве.
Почему его нельзя открывать? Этот файл произведет загрузку и запуск другого загрузчика, который в свою очередь обеспечит загрузку и запуск на компьютере сразу двух вредоносных программ: GraphSteel и GrimPlant.
Обнаруженная активность ассоциирована с деятельностью группы UAC-0056.
В случае обнаружения указанного сообщения просят не открывать файлы и немедленно сообщить об этом на почту cert@cert.gov.ua.
По материалам: Економічна Правда
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.