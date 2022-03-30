Госспецсвязи предупреждает об опасных письмах с темой «Задолженность по зарплате» — Finance.ua

Госспецсвязи предупреждает об опасных письмах с темой «Задолженность по зарплате»

Сегодня 06:58 — Личные финансы

Правительственная команда реагирования на чрезвычайные события Украины CERT-UA, действующая при Госспецсвязи, зафиксировала распространение опасных электронных писем с темой «Задолженность по зарплате» среди госорганов Украины.

Об этом сообщает Госспецсвязи в Telegram.

«В приложении к письму размещен документ „Задолженность по зарплате.xls“, содержащий легитимные статистические данные и макрос. В то же время в упомянутый документ в виде вложения добавлены кодированные данные. Макрос после активации осуществит их декодирование, создаст EXE-файл „Base-Update.exe“ на компьютере и запустит его», — объясняют в ведомстве.

Почему его нельзя открывать? Этот файл произведет загрузку и запуск другого загрузчика, который в свою очередь обеспечит загрузку и запуск на компьютере сразу двух вредоносных программ: GraphSteel и GrimPlant.

Обнаруженная активность ассоциирована с деятельностью группы UAC-0056.

В случае обнаружения указанного сообщения просят не открывать файлы и немедленно сообщить об этом на почту просят не открывать файлы и немедленно сообщить об этом на почту cert@cert.gov.ua

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.