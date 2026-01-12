0 800 307 555
Казна и Политика
103
Госспецсвязи обнародовала перечень запрещенного программного обеспечения и оборудования
Госспецсвязи обнародовала перечень запрещенного программного обеспечения и оборудования
Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины обнародовала открытый перечень запрещенного к использованию программного обеспечения и коммуникационного (сетевого) оборудования.
Об этом идет речь на сайте службы.

Причины

Создание этого перечня, предусмотренное постановлением Кабинета Министров Украины от 22 октября 2025 г. № 1335, стало системным шагом в направлении усиления защиты государственных информационных ресурсов и объектов критической инфраструктуры от современных киберугроз.
В соответствии с утвержденным порядком Администрация Госспецсвязи осуществляет формирование и ведение указанного перечня.
Он представляет собой централизованный и официальный источник информации для органов государственной власти, органов местного самоуправления, военных формирований, государственных предприятий и операторов критической инфраструктуры относительно технологических решений, использование которых создает недопустимые риски национальной безопасности.

Где посмотреть

Перечень является публичной информацией в форме открытых данных. Ознакомиться с ним можно на официальном сайте Госспецсвязи в разделе «Деятельность».
  • далее — «Перечень запрещенного к использованию программного обеспечения и коммуникационного (сетевого) оборудования».
Этот список динамичный и будет обновляться и дополняться. Его наличие должно упростить процессы закупок и управления рисками для государственных учреждений и объектов критической инфраструктуры.
Отказ от использования программного обеспечения и коммуникационного оборудования, которые могут содержать скрытые уязвимости или использоваться для шпионажа и диверсий, является залогом обеспечения устойчивости государства в условиях полномасштабной агрессии рф.
По материалам:
Finance.ua
