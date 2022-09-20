Госслужащий вывез за границу 80 млн грн (2 млн долларов США) незадекларированных доходов — Finance.ua

Госслужащий вывез за границу 80 млн грн (2 млн долларов США) незадекларированных доходов Сегодня 15:15 — Криминал

Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины, по материалам Национального агентства по предотвращению коррупции, осуществляют досудебное расследование уголовного производства в отношении госслужащего, который во время военного положения нарушил правила перевозки средств через государственную границу.

Об этом сообщило Бюро экономической безопасности.

С целью их легализации на территории стран Европейского союза и сокрытия источников происхождения при перемещении и декларировании средств предоставил поддельные банковские документы сотрудникам таможенных органов.

Сумма вывезенных денежных средств составляет более 2 млн долларов США (80 млн грн в эквиваленте).

Гражданин Украины уполномочен на выполнение функций государства и является субъектом декларирования.

Однако в ходе досудебного расследования детективы БЭБ установили, что это состояние не подтверждено декларацией о его доходах и членов семьи и, возможно, было получено незаконным путем.

Такие действия имеют признаки совершения уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК (уклонение от уплаты налогов, сборов) и ч. 3 ст. 209 УК Украины (легализация средств, полученных преступным путем) и наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Досудебное расследование осуществляют детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора.

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