Госслужащим на опасных территориях хотят повысить зарплаты — Finance.ua

Госслужащим на опасных территориях хотят повысить зарплаты Сегодня 15:13 — Личные финансы

Госслужащим на опасных территориях хотят повысить зарплаты

Уровень оплаты труда работников государственных органов на территориях, где продолжаются активные или возможны боевые действия, хотят повысить.

Об этом сообщили в Минреинтеграции.

Как отмечается, готовится соответствующий законопроект, согласно которому повысить зарплаты госслужащим планируют ввиду работы в опасных для жизни и здоровья условиях, а также из-за необходимости сберечь кадры.

Что предусматривает документ

Будет введен соответствующий повышающий коэффициент для зарплаты указанной категории работников госорганов. Отдельно для территорий активных боевых действий. И отдельно для территорий возможных боевых действий. Поскольку реальные условия труда на них существенно разнятся.

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