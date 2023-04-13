Госслужащим на опасных территориях хотят повысить зарплаты — Finance.ua

Госслужащим на опасных территориях хотят повысить зарплаты
Уровень оплаты труда работников государственных органов на территориях, где продолжаются активные или возможны боевые действия, хотят повысить.
Об этом сообщили в Минреинтеграции.
Как отмечается, готовится соответствующий законопроект, согласно которому повысить зарплаты госслужащим планируют ввиду работы в опасных для жизни и здоровья условиях, а также из-за необходимости сберечь кадры.
Что предусматривает документ
Будет введен соответствующий повышающий коэффициент для зарплаты указанной категории работников госорганов. Отдельно для территорий активных боевых действий. И отдельно для территорий возможных боевых действий. Поскольку реальные условия труда на них существенно разнятся.
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