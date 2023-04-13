Госслужащим на опасных территориях хотят повысить зарплаты — Finance.ua
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Госслужащим на опасных территориях хотят повысить зарплаты

Личные финансы
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Госслужащим на опасных территориях хотят повысить зарплаты
Госслужащим на опасных территориях хотят повысить зарплаты
Уровень оплаты труда работников государственных органов на территориях, где продолжаются активные или возможны боевые действия, хотят повысить.
Об этом сообщили в Минреинтеграции.
Как отмечается, готовится соответствующий законопроект, согласно которому повысить зарплаты госслужащим планируют ввиду работы в опасных для жизни и здоровья условиях, а также из-за необходимости сберечь кадры.

Что предусматривает документ

Будет введен соответствующий повышающий коэффициент для зарплаты указанной категории работников госорганов. Отдельно для территорий активных боевых действий. И отдельно для территорий возможных боевых действий. Поскольку реальные условия труда на них существенно разнятся.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты

По материалам:
Finance.ua
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