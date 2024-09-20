Госслужащим и военным запретили использование Telegram на службе — Finance.ua

Госслужащим и военным запретили использование Telegram на службе
Национальный координационный центр кибербезопасности (НКЦК) принял решение ограничить использование мессенджера Telegram в государственных органах, военных формированиях и объектах критической инфраструктуры.
Об этом сообщает пресс-служба Совета нацбезопасности и обороны.
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«В целях минимизации угроз было принято решение о запрете установки и использования Telegram на служебных устройствах работников органов государственной власти, военнослужащих, работников сектора безопасности и обороны, а также предприятий — операторов критической инфраструктуры», — говорится в сообщении.
Отмечается, что исключение будут составлять только те лица, для которых использование этого мессенджера является частью служебных обязанностей.
Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов привел обоснованные данные о наличии у российских спецслужб доступа к личной переписке пользователей Telegram, даже удаленным сообщениям, а также их персональным данным.
«Я всегда выступал и выступаю за свободу слова, но вопрос Telegram — это вопрос не свободы слова, это вопрос национальной безопасности», — подчеркнул он.
Представители СБУ и ГШ ВСУ отметили, что Telegram активно используется врагом для кибератак, распространения фишинга и вредоносного программного обеспечения, установления геолокации пользователей, корректировки ракетных ударов
и т. д.
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