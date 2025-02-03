Госпродпотребслужба обнародовала перечень продуктов питания, которые Украина хочет экспортировать в Египет — Finance.ua

Госпродпотребслужба обнародовала перечень продуктов питания, которые Украина хочет экспортировать в Египет Сегодня 21:35 — Казна и Политика

Украина обсуждает возможность открытия рынка Египта для своего молока, столовых яиц, рыбных продуктов, кормов для домашних животных, мелкого рогатого скота, готовых изделий из говядины и т. п. , сообщил глава Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба) Сергей Ткачук.

«Увеличение товарооборота между странами — одна из целей моей поездки в Египет в составе украинской делегации во главе с министром аграрной политики и продовольствия Украины Виталием Ковалем», — сообщил он в Facebook.

По информации Ткачука, Украина является важным поставщиком зерновых культур в Египет. Так, в 2024 году сюда было экспортировано кукурузы — 3,332 млн. тонн, пшеницы — 2,875 млн. тонн, соевых бобов — 745 тыс. тонн, ячменя — 16,1 тыс. тонн.

Египет в ходе переговоров обсудил возможность импорта в Украину рыбы и рыбопродуктов, а также расширение перечня видов фруктов и овощей.

«Не секрет, что четверть апельсинов, которые продаются на наших рынках и в магазинах, приезжает именно оттуда. Это даст украинскому потребителю возможность выбирать продукцию», — отметил председатель Госпродпотребслужбы.

Как сообщалось, украинская правительственная делегация посещает Египет с целью обсуждения возможностей открытия с этой страной зоны свободной торговли.

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