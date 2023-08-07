Госпогранслужба сообщила о нагрузке на границе — Finance.ua

Госпогранслужба сообщила о нагрузке на границе Сегодня 20:23 — Личные финансы

Госпогранслужба сообщила о нагрузке на границе

117 тысяч человек и 20 тысяч транспортных средств. Как сообщила Государственная пограничная служба, за сутки 6 августа западные границы Украины с ЕС и Молдовой (в Черновицкой области) пересеклии 20 тысяч транспортных средств.

Из Украины за прошедшие сутки выбыли 53 тысячи человек. 32 тысячи из них пересекли границу с Польшей, остальные преследовали в другие страны ЕС и Молдовы.

В Украину за минувшие сутки проследовали 64 тысячи человек, 58 тысяч из них — граждане Украины.

Оформлено 111 грузовиков с гуманитарной помощью.

За попытку незаконного пересечения государственной границы Украины задержан 21 человек — 3 из них пытались незаконно пересечь границу в пункте пропуска, еще 18 были задержаны вне определенных пунктов пересечения.

Кроме того, на выезд из страны не пропущены трое мужчин, граждан Украины призывного возраста, поскольку пограничники обнаружили признаки подделки их документов, предоставляющих право на пересечение границы. В действиях мужчин имеются признаки правонарушений, предусмотренных статьями 336 и 358 Уголовного кодекса Украины.

Пропуск совершеннолетних граждан Украины производится по загранпаспортам, а также другим, предусмотренным законодательством и международными договорами, документами и в соответствии с требованиями Постановления Кабмина от 27 января 1995 г. N 57

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