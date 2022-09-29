Госэкоинспекция предлагает возобновить документальные проверки АЗС — Finance.ua

Госэкоинспекция предлагает возобновить документальные проверки АЗС Сегодня 16:49

Государственная экологическая инспекция предлагает возобновить камеральные (документальные) проверки на АЗС для решения проблемы некачественного топлива на рынке.

Об этом сообщает пресс-служба Госэкоинспекции в Facebook.

По мнению представителей службы, такие проверки помогут минимизировать объемы некачественного горючего, попадающего на украинский рынок в результате войны.

В ГЭИ напомнили, что в настоящее время, в связи с введением военного положения, специалисты Госэкоинспекции временно не осуществляют государственный рыночный надзор на соответствие требованиям технического регламента бензинов.

«Поэтому можно утверждать, что возникает прямой риск для потребителей стать жертвой нечестных на руку предпринимателей, понимающих, что из-за запрета проведения проверок характеристик продукции распространителей и производителей можно злоупотреблять этой ситуацией и продавать некачественное топливо», — отметили в Госэкоинспекции.

Економічна Правда По материалам:

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