Госэкоинспекция назвала сумму ущерба окружающей среде из-за войны — Finance.ua

Госэкоинспекция назвала сумму ущерба окружающей среде из-за войны Сегодня 12:43 — Казна и Политика

Госэкоинспекция назвала сумму ущерба окружающей среде из-за войны

За 11 месяцев войны российская агрессия нанесла ущерб окружающей среде Украины на сумму свыше 1 триллиона 743 миллиардов гривен.

Об этом заявили в Госэкоинспекции.

Цифры рассчитаны по методикам, определяющим размер ущерба, причиненного земельным, водным ресурсам и атмосферному воздуху.

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Общая сумма ущерба загрязнению почв и засорению земель составляет более 688 миллиардов гривен.

За загрязнение атмосферного воздуха общая сумма ущерба — 998 миллиардов гривен. А за засорение водных ресурсов рассчитан ущерб более 56 миллионов гривен.

Территориальные и межрегиональные территориальные органы Госэкоинспекции с 24 февраля по 24 января полномасштабного вторжения зафиксировали и рассчитали количественный показатель ущерба, причиненного оккупантами:

280 904 м2 — почвы загрязнены опасными веществами;

12 277 512 м2 — земель засорены остатками уничтоженных объектов и боеприпасов;

686 816 т — нефтепродуктов сгорело при обстрелах, загрязнив атмосферный воздух опасными веществами;

33 132 га — лесов и других насаждений выжжены ракетами и снарядами, некоторые из них будут восстанавливаться в течение десятка лет, и это при самых оптимистичных расчетах, остальные — потеряны навсегда;

1 063 947 м2 — объектов, в том числе критическая инфраструктура, уничтожено, их остатки нанесли вред окружающей среде;

1597 т — масса загрязняющих веществ, попавших в водные объекты;

2 903 513 кг — масса посторонних предметов, материалов, отходов и/или других веществ, попавших в водные объекты;

410 150 000,000 м3 — объем взятой/использованной воды самопроизвольно.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

borgexpert По материалам:

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