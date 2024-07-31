Госдума рф легализовала криптовалюту для обхода санкций — Finance.ua

Госдума рф легализовала криптовалюту для обхода санкций Сегодня 17:45 — Криптовалюта

Госдума рф легализовала криптовалюту для обхода санкций

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, легализующий в россии деятельность по добыче криптовалют.

Об этом сообщила «Медуза» (российское издание, редакция которого находится в Латвии) со ссылкой на сайт нижней палаты парламента.

Документ предусматривает, что право майнинга получат российские юридические лица и индивидуальные предприниматели, занесенные в соответствующий реестр.

Физические лица, не превышающие установленные правительством лимиты энергопотребления, получат право на майнинг без включения в реестр.

«Мы считаем, что у энергетиков есть эффективный механизм выстраивания контроля против „серых“ и „черных“ майнеров. Будут установлены специальные лимиты, и энергетики смогут с их помощью контролировать поле и привлечь к ответственности нарушителей», — заявил один из авторов поправок, зампредседателя Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

РБК отмечает, что из закона убрали запрет на организацию обращения криптовалют, что могло привести к фактическому прекращению работы российских криптобирж и обменников. В документе сохранился запрет на рекламу криптовалюты и различных сервисов, построенных на ее использовании.

По словам Горелкина, власти рассматривают криптовалюты «прежде всего как инструмент обхода санкций и точку высокотехнологичного экспорта».

Економічна Правда По материалам:

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