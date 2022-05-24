Госдума разрешила правительству рф тратить средства из резервного фонда — Finance.ua
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Госдума разрешила правительству рф тратить средства из резервного фонда

Сегодня 21:10Мир
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Госдума разрешила правительству рф тратить средства из резервного фондаГосдума разрешила правительству рф тратить средства из резервного фонда
Государственная дума рф приняла закон, разрешающий по решению российского правительства и без внесения поправок в бюджет направлять средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2022 году на покрытие дефицита федерального бюджета.
Соответствующую поправку в Бюджетный кодекс приняли, об этом сообщает российский Интерфакс.
Поэтому в 2022 году правительство россии сможет без внесения поправок в бюджет направлять средства ФНБ в том числе на замещение государственных заимствований, погашение государственного долга рф, предоставление бюджетных кредитов из федерального бюджета бюджетам субъектов россии, выполнение публичных нормативных обязательств в случае недостаточности бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также другие цели, определяемые правительством.
Отметим, в конце апреля министр финансов россии Антон Силуанов заявил, что дефицит бюджета россии в 2022 году может составить как минимум 1,6 трлн рублей ($21,5 млрд по курсу того времени). А для его финансирования власти начнут использовать средства Фонда национального благосостояния. В то же время он признал, что ранее российское правительство прогнозировало бездефицитный бюджет на 2022 год.
Напомним, 20 мая Минфин рф заявил о выплате купонного дохода по еврооблигациям с погашением в 2026 и 2036 годах в валюте выпуска — долларах США и евро. Накануне глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что выданная американским правительством лицензия, позволяющая обслуживать суверенный долг россии в условиях санкций, вероятнее всего, не будет продлена после 25 мая.
По материалам: Фінансовий клуб
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