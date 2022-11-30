Госдолг Украины превысил 100 млрд долларов — Finance.ua

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Госдолг Украины превысил 100 млрд долларов

Казна и Политика
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Госдолг Украины превысил 100 млрд долларов
Госдолг Украины превысил 100 млрд долларов
Государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 октября 2022 составил 3 770,95 млрд гривен или 103,12 млрд долларов.
Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов.
В октябре 2022 года сумма долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 183,51 млрд гривен и на 5,02 млрд долларов в долларовом эквиваленте.
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Как отметил глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и финансовой политики Даниил Гетманцев, основная причина роста государственного долга в октябре — внешние заимствования на финансирование дефицита бюджета. В частности, за октябрь Украина получила 2 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС, 550 млн евро от ЕИБ, 1,3 млрд долларов от МВФ, 0,5 млрд долларов от Всемирного банка.
В то же время эти кредиты предоставляются на льготных условиях и на долгие сроки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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