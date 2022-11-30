Госдолг Украины превысил 100 млрд долларов — Finance.ua

Госдолг Украины превысил 100 млрд долларов Вчера 09:13 — Казна и Политика

Госдолг Украины превысил 100 млрд долларов

Государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 октября 2022 составил 3 770,95 млрд гривен или 103,12 млрд долларов.

Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов

В октябре 2022 года сумма долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 183,51 млрд гривен и на 5,02 млрд долларов в долларовом эквиваленте.

Читайте также Госдолг приблизился к рекордной отметке: кому украинцы должны больше всего

Как отметил глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и финансовой политики Даниил Гетманцев, основная причина роста государственного долга в октябре — внешние заимствования на финансирование дефицита бюджета. В частности, за октябрь Украина получила 2 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС, 550 млн евро от ЕИБ, 1,3 млрд долларов от МВФ, 0,5 млрд долларов от Всемирного банка.

В то же время эти кредиты предоставляются на льготных условиях и на долгие сроки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.