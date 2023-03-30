Госдолг Германии вырос на 2% за год — Finance.ua
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Госдолг Германии вырос на 2% за год

Мир
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Госдолг Германии вырос на 2% за год
Госдолг Германии вырос на 2% за год
Государственный долг Германии вырос до рекордного уровня. На конец 2022 года задолженность федерального, земельных и муниципальных бюджетов, а также фондов социального страхования составляла в общей сложности около 237 млрд евро. По сравнению с 2021 годом задолженность выросла на 2%.
Как сообщило федеральное статистическое ведомство, в пересчете на одного жителя Германии общая сумма государственной задолженности составляет 28 155 евро. Год назад это было 27 922 евро, пишет DW.
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Федеральная задолженность по сравнению с 2021 годом выросла на 4,6%. Это произошло в первую очередь из-за энергетического кризиса и необходимости повышенного финансирования в связи с пандемией COVID-19.
Между тем, на земельном уровне задолженность снизилась на 5%.
Долги муниципальных бюджетов выросли за год на 4,4%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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