Госдолг Германии вырос на 2% за год — Finance.ua

Госдолг Германии вырос на 2% за год Сегодня 15:46 — Мир

Госдолг Германии вырос на 2% за год

Государственный долг Германии вырос до рекордного уровня. На конец 2022 года задолженность федерального, земельных и муниципальных бюджетов, а также фондов социального страхования составляла в общей сложности около 237 млрд евро. По сравнению с 2021 годом задолженность выросла на 2%.

Как сообщило федеральное статистическое ведомство, в пересчете на одного жителя Германии общая сумма государственной задолженности составляет 28 155 евро. Год назад это было 27 922 евро, пишет DW.

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Федеральная задолженность по сравнению с 2021 годом выросла на 4,6%. Это произошло в первую очередь из-за энергетического кризиса и необходимости повышенного финансирования в связи с пандемией COVID-19.

Между тем, на земельном уровне задолженность снизилась на 5%.

Долги муниципальных бюджетов выросли за год на 4,4%.

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Фінансовий клуб По материалам:

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