Госдеп США согласовал продажу Украине оружия на $322 млн — Finance.ua
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Госдеп США согласовал продажу Украине оружия на $322 млн

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Госдеп США согласовал продажу Украине оружия на $322 млн
Госдеп США согласовал продажу Украине оружия на $322 млн
Государственный департамент Соединенных Штатов согласовал продажу Украине двух пакетов оружия на общую сумму $322 млн.
Об этом свидетельствуют соответствующие документы, опубликованные на сайте Пентагона.
Известно, что в первом пакете на сумму $172 млн говорится о продаже Украине ракетной системы Hawk Phase III и сопутствующего оборудования.
В перечне — запчасти к системе, услуги по ремонту, испытательное и вспомогательное оборудование, запчасти к ракетам MIM-23 Hawk и т. д.
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«Агентство по вопросам сотрудничества в сфере обороны и безопасности предоставило необходимую сертификацию, уведомив об этом Конгресс», — говорится в сообщении.
Еще один пакет на $150 млн предусматривает продажу Украине боевых машин пехоты Bradley, средств технического обслуживания и ремонта, а также связанного с ними оборудования.
В США отметили, что это оружие улучшит способность Украины противостоять текущим и будущим угрозам.
Отметим:
  • Hawk — американский зенитный ракетный комплекс среднего радиуса действия. Принят на вооружение армии США в 1959 году. Система предназначена для перехвата самолетов, вертолетов и некоторых типов крылатых ракет.
  • Bradley — это американская боевая машина пехоты, оснащенная 25-мм автоматической пушкой Bushmaster, пулеметом и противотанковыми ракетами TOW, позволяющая эффективно уничтожать как живую силу врага, так и бронетехнику, в том числе танки.
По материалам:
Mind
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