Госбюджет-2025 предусматривает 11,3 млрд грн на финансирование культуры — Finance.ua

Госбюджет-2025 предусматривает 11,3 млрд грн на финансирование культуры Сегодня 16:15 — Казна и Политика

Госбюджет-2025 предусматривает 11,3 млрд грн на финансирование культуры

Государственный бюджет Украины на 2025 год предусматривает 11,3 млрд грн на финансирование Министерства культуры и стратегических коммуникаций.

«Важными в условиях войны остаются культура и стратегические коммуникации. На эти сферы в 2025 году выделено 11,3 миллиарда гривен, из которых 10,5 миллиарда — из общего фонда государственного бюджета. В целом финансирование сферы культуры и государственных медиа увеличилось на 7%», — говорится в сообщении Минкультуры.

На Общественное вещание в госбюджете предусмотрено более 2 млрд грн; на Украинский культурный фонд (УКФ) — 250 млн грн (что на 15% больше, если сравнивать с 2024 годом);

на Украинский институт книги (УИК) — 278,6 млн грн на популяризацию украинской литературы и поддержку книгоиздательства, в том числе и на реализацию проекта «Є-книга»;

на стратегические коммуникации и информационную безопасность — 405 млн грн.

«Важно, что полностью обеспечена потребность в охране заповедников и музеев сферы управления министерства. Кроме того, в 2025 году предусмотрено финансирование в размере 70 миллионов гривен на строительство укрытия в заповеднике для безопасности посетителей», — говорится в сообщении.

Также предусмотрено продолжение программы поддержки заведений, находящихся в сфере подчинения Минкультуры относительно реставрации, капитальных ремонтов и сохранения недвижимого наследия.

Как сообщалось, госбюджет-2024 предусматривает 10,7 млрд грн на финансирование сферы культуры и информационной политики.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.