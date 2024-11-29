Госбюджет-2025 предусматривает 11,3 млрд грн на финансирование культуры — Finance.ua
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Госбюджет-2025 предусматривает 11,3 млрд грн на финансирование культуры

Казна и Политика
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Госбюджет-2025 предусматривает 11,3 млрд грн на финансирование культуры
Госбюджет-2025 предусматривает 11,3 млрд грн на финансирование культуры
Государственный бюджет Украины на 2025 год предусматривает 11,3 млрд грн на финансирование Министерства культуры и стратегических коммуникаций.
«Важными в условиях войны остаются культура и стратегические коммуникации. На эти сферы в 2025 году выделено 11,3 миллиарда гривен, из которых 10,5 миллиарда — из общего фонда государственного бюджета. В целом финансирование сферы культуры и государственных медиа увеличилось на 7%», — говорится в сообщении Минкультуры.
На Общественное вещание в госбюджете предусмотрено более 2 млрд грн; на Украинский культурный фонд (УКФ) — 250 млн грн (что на 15% больше, если сравнивать с 2024 годом);
  • на Украинский институт книги (УИК) — 278,6 млн грн на популяризацию украинской литературы и поддержку книгоиздательства, в том числе и на реализацию проекта «Є-книга»;
  • на стратегические коммуникации и информационную безопасность — 405 млн грн.
«Важно, что полностью обеспечена потребность в охране заповедников и музеев сферы управления министерства. Кроме того, в 2025 году предусмотрено финансирование в размере 70 миллионов гривен на строительство укрытия в заповеднике для безопасности посетителей», — говорится в сообщении.
Также предусмотрено продолжение программы поддержки заведений, находящихся в сфере подчинения Минкультуры относительно реставрации, капитальных ремонтов и сохранения недвижимого наследия.
Как сообщалось, госбюджет-2024 предусматривает 10,7 млрд грн на финансирование сферы культуры и информационной политики.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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