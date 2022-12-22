Госбанки активизировались по кредитованию закупок генераторов, — Минэкономики
Некоторые государственные банки вводят кредитные продукты по кредитованию закупок генераторов и генераторного оборудования.
Об этом рассказал первый заместитель министра экономики Денис Кудин в ходе дискуссии Центра экономической стратегии (ЦЭС) «Как удары по энергетике повлияют на курс, ВВП и инфляцию в 2023 году».
В качестве драйвера этого процесса он привел в пример государственный Ощадбанк, активно работающий над разработкой соответствующих банковских продуктов.
«Ощадбанк уже ввел целый ряд продуктов для кредитования приобретения генераторов, для промышленных потребителей, для производителей товаров, для ОСМД и для частных домохозяйств», — сообщил первый замминистра экономики.
Напомним, по словам Дениса Кудина, вся страна станет «пунктом несокрушимости», поскольку импорт генераторов вышел на второе место после нефтепродуктов. Через две недели в Украину завезли генераторы на $60 млн, а в декабре 2022-го — марте 2023 года ожидаются «зашкаливающие» объемы поставок в страну электрических генераторов.
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