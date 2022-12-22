Госбанки активизировались по кредитованию закупок генераторов, — Минэкономики — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Госбанки активизировались по кредитованию закупок генераторов, — Минэкономики

Кредит&Депозит
1
Некоторые государственные банки вводят кредитные продукты по кредитованию закупок генераторов и генераторного оборудования.
Об этом рассказал первый заместитель министра экономики Денис Кудин в ходе дискуссии Центра экономической стратегии (ЦЭС) «Как удары по энергетике повлияют на курс, ВВП и инфляцию в 2023 году».
В качестве драйвера этого процесса он привел в пример государственный Ощадбанк, активно работающий над разработкой соответствующих банковских продуктов.
«Ощадбанк уже ввел целый ряд продуктов для кредитования приобретения генераторов, для промышленных потребителей, для производителей товаров, для ОСМД и для частных домохозяйств», — сообщил первый замминистра экономики.
Напомним, по словам Дениса Кудина, вся страна станет «пунктом несокрушимости», поскольку импорт генераторов вышел на второе место после нефтепродуктов. Через две недели в Украину завезли генераторы на $60 млн, а в декабре 2022-го — марте 2023 года ожидаются «зашкаливающие» объемы поставок в страну электрических генераторов.

Зарядные станции: преимущества, разновидности и возможности устройств 🧐

По материалам:
УБР
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.