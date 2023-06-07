Госагентство восстановления построит водопроводы к пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС городам и селам — Finance.ua
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Госагентство восстановления построит водопроводы к пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС городам и селам

Казна и Политика
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Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры будет отвечать за строительство водопроводов к пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС городам и селам.
Об этом сообщает пресс-служба Госагентства в Facebook.
Агентство планирует построить 3 звена водопровода, который будет способен пропускать около 300 тыс. кубометров воды в сутки с возможностью увеличения объема водоснабжения.
Общая протяженность нового водопровода составит 87 километров.
«Наш первый шаг — согласовать маршрут его прохождения с учетом развития населенных пунктов и имеющихся коммуникаций. Далее начнем производить проектную документацию. После геологических и геодезических работ будем иметь более четкую картину и сможем точно определить, сколько времени нужно, чтобы завершить такой масштабный проект», — прокомментировал глава Агентства Мустафа Найем.
В ведомстве напомнили, что из-за падения уровня воды в Каховском водохранилище без водоснабжения останется значительная часть Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей.
В то же время новая инфраструктура будет обеспечивать качественной питьевой водой жителей Никополя, Марганца, Кривого Рога, Томаковки, Марьянского и Покрова.
Строительство водопроводов является одним из компонентов стратегии государства по обеспечению питьевой водой пострадавших городов и сел.

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По материалам:
Економічна Правда
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