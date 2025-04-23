Горячие вакансии для менеджеров: где сейчас искать работу — Finance.ua

Горячие вакансии для менеджеров: где сейчас искать работу Сегодня 13:03 — Личные финансы

Горячие вакансии для менеджеров: где сейчас искать работу

Специалисты robota.ua подготовили подборку вакансий для ключевых фигур в каждой компании — менеджеров. Если вы готовы к новым профессиональным вызовам или хотите перейти на более высокий уровень в карьере — самое время действовать.

Подборка содержит предложения для менеджеров разного уровня и специализации, переходите на вакансии — возможно, ищут именно вас.

Руководитель по поиску и подбору персонала в Национальный банк Украины

📍Киев

Банк ищет специалиста с опытом работы в HR не менее 7 лет, из них в управлении направлением рекрутинга — от 5 лет. Среди анонсированных задач: разработка и реализация стратегического подхода к поиску и подбору талантов на уровне всей организации; усиление команды рекрутинга: доукомплектация ее сильными специалистами и развитие экспертизы внутри; автоматизация процессов найма и подбора персонала посредством внедрения современных технологических решений; использование HR-аналитики и Data-driven подходов для принятия обоснованных решений.

Директор производства в Rosa

📍Нововолынск, Волынская область

Ведущий украинский производитель и дистрибьютор профессиональных материалов для живописи, хобби и декора приглашает на работу специалистов с опытом системного управления производственным предприятием (5 лет); глубокими знаниями в области операционного менеджмента; высшим техническим или экономическим образованием, практическим опытом в управлении сложными техническими системами, а также навыками стратегического планирования. Работодатель отмечает, что знания и опыт во внедрении LEAN будет преимуществом.

Генеральный директор текстильной фабрики в «Львовской консалтинговой группе»

📍Ивано-Франковск

В вакансии отмечается , что будущий генеральный директор будет руководить текущей хозяйственной деятельностью фабрики: отвечать за производство, контроль качества, техобслуживание производственного оборудования и безопасность труда. Рассматривают кандидатов с высшим образованием (текстильное производство, конструирование текстильных изделий или администрирование бизнеса); опытом управления текстильной или швейной фабрикой (5 лет) — обязательно; пониманием производственных процессов и стандартов контроля качества; свободно владеющих украинским языком, английским — на уровне В2 или выше. Возможен переезд в пределах западного региона.

Начальник производства в «Торговый дом Донат»

📍Белая Церковь

Производственная компания в сфере бытовой химии приглашает на работу специалиста . Основные задачи включают приведение производственного процесса к стандартам ISO (в частности ISO 9001), внедрение системы менеджмента качества, оптимизацию процессов и стандартизацию всех этапов производственного цикла.

Откликайтесь, если у вас есть опыт руководства производством от 3 лет (химическая, фармацевтическая, пищевая промышленность); практический опыт внедрения стандартов ISO (обязательно); умеете выстраивать систему «с нуля»: процессы, документы, контроль.

Рассматривают кандидатов из других городов, анонсируется компенсация транспортных расходов или проживания.

Руководитель строительного проекта в Sova jewelry house

📍Киев

Украинский ювелирный дом анонсирует следующие задачи для будущего руководителя: реализация небольшого строительного проекта (возможна проектная работа); подготовка документации, планов и отчетов; взаимодействие с партнерами, подрядчиками, поставщиками; заключение договоров, проведение переговоров; контроль выполнения работ подрядчиками, поставщиками; организация взаимодействия между подрядчиками, проектантами, поставщиками, заказчиком; управление командой проекта.

Директор клининговой компании в «Эй Ви Клининг Сервис»

📍Днепр

Что будет входить в круг обязанностей будущего директора : руководство деятельностью компании; организация полного цикла процесса оперативного, качественного клининга в послестроительных уборках, генеральных уборках в квартирах, домах офисах, торговых центрах, регулярных уборках, химчистке ковролинов и мягкой мебели; организация и контроль работы персонала; контроль и координация операционных процессов компании; расширение клиентской базы, достижение финансовых показателей; участие в разработке долгосрочных целей предприятия.

Начальник торгового отдела «Тернопольский молокозавод»

📍Хмельницкий

Компания «Молокия» объявляет об открытии вакансии . Зона ответственности будущего работника: управление продажами и торговой командой; выполнение плана продаж; проведение мониторинга рынка и контроль работы с ключевыми клиентами; выстраивание долгосрочных отношений с клиентами.

Гарантируется, в частности, медицинское страхование после прохождения испытательного срока и компенсация расходов на топливо и амортизацию.

Директор по маркетингу в «Концерн Хлебпром»

📍Киев

Один из крупнейших производителей хлебобулочных изделий в Украине ищет специалиста с опытом работы в маркетинге (от 5 лет); опытом работы в системных компаниях; успешным опытом реализации маркетинговых стратегий; опытом анализа рынка и успешности маркетинговых активностей; высшим математическим/экономическим/маркетинговым образованием.

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Директор IT-департамента в «Витмарк-Украина»

📍Одесса

Украинский производитель соков и детского питания открывает конкурс на должность . Необходимо: разрабатывать IT-стратегию компании; разрабатывать и выполнять политику информационной безопасности; управлять операционной деятельностью IT-департамента (закупки, внутренний документооборот); распределять и контролировать выполнение задач сотрудниками IT-департамента; оценивать необходимость улучшения программного обеспечения и управлять внедрениями; разрабатывать планы обучения и развития персонала департамента, системы мотивации и оценки деятельности.

Предлагается: медицинское страхование; бронирование; обучение, повышение квалификации на средства компании.

Директор филиала в «Глобино»

📍Кропивницкий

Ведущий производитель колбасных, мясных и молочных изделий приглашает в команду начальника регионального отдела продаж.

Анонсируется: компенсация топлива и амортизации; возможность бронирования работников; корпоративное обучение и развитие; профессиональный рост и возможность проявить себя.

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