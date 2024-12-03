Гороховский сообщил, что и сколько покупали в «Черную пятницу»: средний чек — Finance.ua

Гороховский сообщил, что и сколько покупали в «Черную пятницу»: средний чек Сегодня 15:15 — Личные финансы

Гороховский сообщил, что и сколько покупали в «Черную пятницу»: средний чек

69 тыс. покупок частями было оформлено в Околочастями было оформлено в monobank в рамках «Черной пятницы» в 2024 году. Для сравнения — 60 тыс. покупок в 2023 году.

Об этом сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский.

«Средний чек — 14,3 тыс. грн. Из интересного — в этом году частями купили роды, марафон медитаций и шприц для маринада», — сказал он.

Лидерами по количеству продаж стали Rozetka, Comfy, Allo, Foxtrot, на пятом месте — market by mono.

Самый большой чек, с оплатой частями — в сети «Эпицентр», 247 тыс. 997 грн. Далее следуют Foxtrot (245 тыс. 726 грн.), Deka (236 тыс. 544 грн.), Агромат (189 тыс. 11 грн.), КТС (179 тыс. 999 грн.).

Что покупали

Чаще всего покупали смартфоны (5038), зарядные станции (1800), ноутбуки (1152), телевизоры (1127), одежду и обувь (984).

Среди услуг куплено 478 страховых полисов, оплачено 14 родов и два марафона медитаций.

Справка Finance.ua:

Виртуальный monobank запустил маркетплейс market by mono в своем мобильном приложении. Первыми партнерами проекта стали продавцы техники и электроники Moyo, КТС и Click. На старте в маркетплейсе будут представлены гаджеты, смарт-электроника и компьютерная техника.

Мобильный банк без отделений monobank основали в январе 2017 года бывшие топ-менеджеры ПриватБанка Олег Гороховский, Дмитрий Дубилет и Михаил Рогальский. Он работает под лицензией Универсал Банка, входящего в группу «ТАС» (Киев), и, согласно собственным данным, обслуживает более 8,86 млн клиентов.

Не хватает денег? С кредитной картой вы всегда сможете больше! Выбирайте свою в специальном каталоге на Finance.ua.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.