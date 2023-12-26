Гороховский рассказал, сколько денег украинцы отдали фейковым «работодателям» — Finance.ua

Гороховский рассказал, сколько денег украинцы отдали фейковым «работодателям» Сегодня 10:12

Гороховский рассказал, сколько денег украинцы отдали фейковым «работодателям»

В Украине функционируют мошеннические схемы, с помощью которых фейковые банкиры выманивают средства у украинцев. Однако люди стали более осмотрительными к таким действиям, и статистика завладения деньгами незаконным путем в Украине снизилась.

Об этом сообщил украинский бизнесмен и соучредитель проекта Monobank Олег Гороховский.

Гороховский указал, что за последние 10 дней от мошеннических схем пострадало всего 83 человека на сумму 1,6 миллиона гривен.

«На пике эпидемии за 10 дней грабили 640 клиентов на сумму 22 миллиона гривен», — отметил бизнесмен и назвал такой процесс победой.

Ранее Гороховский показал сообщения мошенников, которыми они пытаются завладеть денежными средствами клиентов банков.

«Это обман, и в конце этой переписки вы потеряете деньги. Сразу или через неделю. Вам будут давать какие-то тупые задания (лайкать приложения, писать отзывы, комментарии и т. д. ), вы получите немного денег (совсем немного), чтобы вы подумали, что все честно. Дадут немного и в конце попросят за свои деньги купить что-нибудь дорогое и пропадут», — подчеркнул бизнесмен.

Гороховский призвал украинцев не верить подобным словам мошенников. По его данным, около 3 тысяч человек в ноябре этого года потеряли свои средства через фейковые схемы.

«Эта схема у нас (в обращениях в поддержку) закодирована „заработок в интернете“, и только по обращениям в поддержку по итогам ноября около 3000 клиентов потеряли 65 миллионов гривен», — добавил Гороховский.

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