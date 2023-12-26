Гороховский рассказал, сколько денег украинцы отдали фейковым «работодателям» — Finance.ua
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Гороховский рассказал, сколько денег украинцы отдали фейковым «работодателям»

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Гороховский рассказал, сколько денег украинцы отдали фейковым «работодателям»
Гороховский рассказал, сколько денег украинцы отдали фейковым «работодателям»
В Украине функционируют мошеннические схемы, с помощью которых фейковые банкиры выманивают средства у украинцев. Однако люди стали более осмотрительными к таким действиям, и статистика завладения деньгами незаконным путем в Украине снизилась.
Об этом сообщил украинский бизнесмен и соучредитель проекта Monobank Олег Гороховский.
Гороховский указал, что за последние 10 дней от мошеннических схем пострадало всего 83 человека на сумму 1,6 миллиона гривен.
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«На пике эпидемии за 10 дней грабили 640 клиентов на сумму 22 миллиона гривен», — отметил бизнесмен и назвал такой процесс победой.
Ранее Гороховский показал сообщения мошенников, которыми они пытаются завладеть денежными средствами клиентов банков.
Гороховский рассказал, сколько денег украинцы отдали фейковым «работодателям»
«Это обман, и в конце этой переписки вы потеряете деньги. Сразу или через неделю. Вам будут давать какие-то тупые задания (лайкать приложения, писать отзывы, комментарии и т. д.), вы получите немного денег (совсем немного), чтобы вы подумали, что все честно. Дадут немного и в конце попросят за свои деньги купить что-нибудь дорогое и пропадут», — подчеркнул бизнесмен.
Гороховский призвал украинцев не верить подобным словам мошенников. По его данным, около 3 тысяч человек в ноябре этого года потеряли свои средства через фейковые схемы.
«Эта схема у нас (в обращениях в поддержку) закодирована „заработок в интернете“, и только по обращениям в поддержку по итогам ноября около 3000 клиентов потеряли 65 миллионов гривен», — добавил Гороховский.
По материалам:
Novyny.live
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