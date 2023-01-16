Гороховский начал новый сбор средств для Днепра — Finance.ua
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Гороховский начал новый сбор средств для Днепра

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Соучредитель monobank Олег Гороховский сообщил о начале сбора средств на помощь жителям Днепра.
Об этом он сообщил в Facebook.
«Мы решили задонатить собственные 5 000 000 гривен и открываем большой сбор в помощь семьям, пострадавшим в результате попадания российской ракеты в многоквартирный дом в Днепре. Ссылка на Банку в первом комментарии. Деньги будут переданы одному из фондов, который будет помогать пострадавшим в этой трагедии», — написал он.
За каждые 100 грн взноса можно получить 1 шанс выиграть одну из 100 металлических карт IRON с бесплатным обслуживанием на 2 года. Больше сумма взноса — больше шансов на выигрыш.
За самый большой донат получат флаг Украины с подписью Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.
Сбор пройдет до вечера 17.01.2023 года, итоги розыгрыша 18.01 будут в телеграм-канале Гороховского.

Справка Finance.ua

  • В результате ракетного удара 14 января по многоэтажке Днепра по состоянию на вечер воскресенья погибли 30 человек, судьба еще более 30 остается неизвестной;
  • удар был нанесен ракетой Х-22, предназначенной для уничтожения авианосных групп в море.
По материалам:
Finance.ua
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