Горнолыжные курорты Европы подняли цены на новый сезон по меньшей мере на 10% — Bloomberg Сегодня 04:42 — Личные финансы

Горнолыжные курорты Европы подняли цены на новый сезон по меньшей мере на 10% — Bloomberg

Этой зимой более 20 популярных горнолыжных курортов Европы подняли цены по меньшей мере на 10%. Это еще больше добавило проблем любителям снега после двух зимних сезонов, сильно пострадавших от Covid-19.

Об этом сообщил Bloomberg

Издание отмечает, что из-за энергетического кризиса катание на лыжах этой зимой «будет холоднее, медленнее и дороже».

Так, французский курорт Авориаз в Альпах впервые за два года повысил цены на ски-пасс (электронный абонемент, дающий право пользоваться подъемниками курорта. — Ред.)

В еще одном французском курорте — Валь-Торансе, отопление лыжных подъемников теперь автоматически выключается, если дверь открыта. А лифты в швейцарском Саас-Фе работают медленнее, чтобы сэкономить энергию.

Французские горнолыжные курорты Валь Торанс и Мерибель подняли тарифы примерно на 15%.

Цены на зимний отдых растут по всей Европе, отмечает издание.

Так, по данным операторов и страховщиков, неделя на элитном швейцарском курорте Церматт, включая абонементы на подъемники, уроки катания на лыжах, аренду снаряжения и питания, теперь стоит $1662 на человека, что на 25% больше, чем в прошлом году.

А зимний отдых в болгарском Банско обойдется примерно вдвое дешевле, но все же дороже, чем год назад.

Bloomberg подал инфографику повышения цен на горнолыжных курортах:

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Обозреватель По материалам:

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