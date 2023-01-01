Горнолыжные курорты Европы подняли цены на новый сезон по меньшей мере на 10% — Bloomberg — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Горнолыжные курорты Европы подняли цены на новый сезон по меньшей мере на 10% — Bloomberg

Личные финансы
6
Горнолыжные курорты Европы подняли цены на новый сезон по меньшей мере на 10% — Bloomberg
Горнолыжные курорты Европы подняли цены на новый сезон по меньшей мере на 10% — Bloomberg
Этой зимой более 20 популярных горнолыжных курортов Европы подняли цены по меньшей мере на 10%. Это еще больше добавило проблем любителям снега после двух зимних сезонов, сильно пострадавших от Covid-19.
Об этом сообщил Bloomberg.
Издание отмечает, что из-за энергетического кризиса катание на лыжах этой зимой «будет холоднее, медленнее и дороже».
Так, французский курорт Авориаз в Альпах впервые за два года повысил цены на ски-пасс (электронный абонемент, дающий право пользоваться подъемниками курорта. — Ред.)
В еще одном французском курорте — Валь-Торансе, отопление лыжных подъемников теперь автоматически выключается, если дверь открыта. А лифты в швейцарском Саас-Фе работают медленнее, чтобы сэкономить энергию.
Французские горнолыжные курорты Валь Торанс и Мерибель подняли тарифы примерно на 15%.
Цены на зимний отдых растут по всей Европе, отмечает издание.
Так, по данным операторов и страховщиков, неделя на элитном швейцарском курорте Церматт, включая абонементы на подъемники, уроки катания на лыжах, аренду снаряжения и питания, теперь стоит $1662 на человека, что на 25% больше, чем в прошлом году.
А зимний отдых в болгарском Банско обойдется примерно вдвое дешевле, но все же дороже, чем год назад.
Bloomberg подал инфографику повышения цен на горнолыжных курортах:
Горнолыжные курорты Европы подняли цены на новый сезон по меньшей мере на 10% — Bloomberg

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Обозреватель
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.