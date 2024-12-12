Google запустила универсальную ИИ-модель Gemini 2.0 — Finance.ua

Google запустила универсальную ИИ-модель Gemini 2.0 Сегодня 15:40 — Технологии&Авто

Google запустила универсальную ИИ-модель Gemini 2.0

Google выпустила обновленную версию искусственного интеллекта Gemini 2.0, которая станет основой всех продуктов компании. Релиз состоялся спустя 10 месяцев после запуска предыдущей версии 1.5.

Об этом пишет The Verge.

Демис Хасабис, генеральный директор Google DeepMind и руководитель всех проектов компании в области искусственного интеллекта, подчеркивает универсальность новой модели. По его словам, Gemini 2.0 Flash демонстрирует эффективность на уровне текущей Pro-версии при том же быстродействии и стоимости вычислений.

Что изменилось? Обновленная версия получила возможность создавать аудио и изображения, а также расширенные мультимодальные функции. Эти усовершенствования закладывают основу для развития агентного искусственного интеллекта — ботов, способных выполнять задачи от имени пользователей.

«Мы рассматриваем 2025 год как настоящее начало эры агентов, и Gemini 2.0 является фундаментом для этого», — отметил Хасабис.

Компания представила ряд экспериментальных проектов. Project Astra — визуальная система, которая помогает идентифицировать объекты, ориентироваться в пространстве и находить потерянные вещи. Project Mariner — расширение для Chrome, которое может управлять браузером. Jules специализируется на поиске и исправлении ошибок в коде. Отдельный агент на базе Gemini 2.0 помогает пользователям улучшать навыки игры.

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Хасабис признает необходимость решения как традиционных проблем — производительности, эффективности и стоимости вычислений, так и новых вызовов, связанных с безопасностью автономных агентов.

«Нам нужны новые решения безопасности, например тестирование в защищенных средах. Это будет важно для проверки агентов вместо испытаний в реальных условиях… они станут более полезными, но и риски возрастут», — объясняет он.

Доступна только базовая версия модели — Gemini 2.0 Flash, которую можно протестировать в веб-приложении Gemini. В начале следующего года обновление появится на других платформах компании.

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