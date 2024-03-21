Google запускает три бесплатные обучающие программы для украинских предпринимателей — Finance.ua

Google запускает три бесплатные обучающие программы для украинских предпринимателей Сегодня 09:18 — Личные финансы

Google запускает три бесплатные обучающие программы для украинских предпринимателей

Google объявил о запуске трех бесплатных онлайн-программ обучения, направленных на помощь украинским компаниям в масштабировании и защите от киберугроз.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Для кого это будет полезно? Для будущих и действующих предпринимателей, собственников, руководителей и сотрудников малого и среднего бизнеса.

«Растите с Google: программа для малых бизнесов»

Эта программа разработана для предпринимателей, стремящихся увеличить прибыль за счет развития и масштабирования своего бизнеса.

100 бизнесов, которые пройдут обучение, получат возможность поучаствовать в менторской программе от экспертов.

«Безопаснее с Google: основы кибербезопасности для бизнеса»

В программе топовые украинские эксперты поделятся практическими знаниями о кибергигиене, распознавании кибератак и создании системы киберзащиты.

«Находите новых клиентов за рубежом»

Программа позволит узнать, как адаптировать продукт или услуги к иностранному потребителю, разработать стратегию выхода на новые рынки.

Обучение будет проходить онлайн, а присоединиться можно к одной, нескольким или сразу ко всем программам.

Старт первой программы уже 3 апреля. Узнать подробнее и зарегистрироваться можно по ссылке.

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