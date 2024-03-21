Google запускает три бесплатные обучающие программы для украинских предпринимателей — Finance.ua
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Google запускает три бесплатные обучающие программы для украинских предпринимателей

Личные финансы
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Google запускает три бесплатные обучающие программы для украинских предпринимателей
Google запускает три бесплатные обучающие программы для украинских предпринимателей
Google объявил о запуске трех бесплатных онлайн-программ обучения, направленных на помощь украинским компаниям в масштабировании и защите от киберугроз.
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
Для кого это будет полезно? Для будущих и действующих предпринимателей, собственников, руководителей и сотрудников малого и среднего бизнеса.

«Растите с Google: программа для малых бизнесов»

  • Эта программа разработана для предпринимателей, стремящихся увеличить прибыль за счет развития и масштабирования своего бизнеса.
  • 100 бизнесов, которые пройдут обучение, получат возможность поучаствовать в менторской программе от экспертов.

«Безопаснее с Google: основы кибербезопасности для бизнеса»

  • В программе топовые украинские эксперты поделятся практическими знаниями о кибергигиене, распознавании кибератак и создании системы киберзащиты.

«Находите новых клиентов за рубежом»

  • Программа позволит узнать, как адаптировать продукт или услуги к иностранному потребителю, разработать стратегию выхода на новые рынки.
Обучение будет проходить онлайн, а присоединиться можно к одной, нескольким или сразу ко всем программам.
Старт первой программы уже 3 апреля. Узнать подробнее и зарегистрироваться можно по ссылке.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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