Google запретит приложениям VPN блокировать рекламу в Android — с 1 ноября — Finance.ua

Google запретит приложениям VPN блокировать рекламу в Android — с 1 ноября 04.09.2022, 00:04 — Фондовый рынок

В Google Play будут запрещены приложения VPN, которые блокируют рекламу. Политика компании для разработчиков, объявленная в июле 2022 года, с 1 ноября не дает разрешения на создание безопасного туннеля на уровне устройства к удаленному серверу, служащие для иных целей, кроме предоставления виртуальной частной сети.

По мнению Google, VPN-приложения не должны собирать личные или конфиденциальные данные без явного раскрытия информации и без согласия пользователя. Кроме того, они не должны перенаправлять трафик или манипулировать им в целях, влияющих на монетизацию других сервисов.

Ситуация беспокоит и добросовестных разработчиков VPN. Например, шведский сервис Blokada считает, что новое правило помешает работе предыдущей версии его программы (в новой все изменения политики учтены). Известный поисковик DuckDuckGo прокомментировал новость: «Мы не верим, что политика повлияет на нас, но наша команда продолжает ее изучение».

Android — не единственная ОС, ограничивающая VPN. Политика Apple требует, чтобы VPN-приложения использовали API NEVPNManager, и чтобы разработчики не были частными лицами, а представляли компании.

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