Google выпустила Android 13 для смартфонов Pixel — Finance.ua

Google выпустила Android 13 для смартфонов Pixel 17.08.2022, 00:05 — Фондовый рынок

Google выпустил обновление прошивки до ОС Android 13 для своих смартфонов Pixel. Операционная система следующей версии несет множество обновлений и изменений.

В улучшенной версии оформления Material You можно настроить вид сторонних приложений в соответствии с выбранным стилем системы.

Отдельным приложениям теперь можно задать собственный язык по умолчанию. Это позволит избежать ситуаций, когда приложение не имело перевода на нужный язык, а системный по умолчанию пользователя в нем не устраивал.

В настройки режима сна входит затемнение обоев и смена темы на темную.

Обновленный медиаплеер адаптирует внешний вид к прослушиваемой музыке или подкасту. во время проигрывания композиции медиаплеер выделяет обложку альбома и заставляет двигаться в такт музыке полосу воспроизведения. Эффекты работают и при воспроизведении через Chrome.

Безопасность

Приложениям можно будет предоставить или ограничить доступ к отдельным фото и видео.

Автоочистка буфера обмена удалит из него скопированные важные данные через некоторое время, предотвращая доступ к ним. Появится возможность копировать URL-адрес, изображение, текст или видео с одного устройства Android на другое.

Гибкий контроль доступа приложений к уведомлениям (вместо полного разрешения или запрета).

Улучшения совместной работы устройств

Функция Spatial Audio откорректирует звук в поддерживаемых наушниках в соответствии с положением головы пользователя.

Приложения для общения можно транслировать на Chromebook, чтобы отправлять и получать сообщения на нем.

Android 13 «научилась» использовать Bluetooth Low Energy (LE) Audio — стандарт, который обеспечивает меньшую задержку воспроизведения, лучшую синхронизацию и возможность подключать сразу несколько устройств.

Обновленная панель задач на планшетах позволит легко увидеть все приложения и перетащить их в режим разделения экрана.

Касания ладони и стилуса на планшетах стали отдельными действиями, что сократит число ложных нажатий.

Также добавилась поддержка HDR-видео в сторонних приложениях камер и множество других изменений. Обновление для Pixel уже доступно, поддержку смартфонов других производителей обещают до конца года.

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