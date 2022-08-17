Google выпустила Android 13 для смартфонов Pixel — Finance.ua
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Google выпустила Android 13 для смартфонов Pixel

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Google выпустил обновление прошивки до ОС Android 13 для своих смартфонов Pixel. Операционная система следующей версии несет множество обновлений и изменений.
В улучшенной версии оформления Material You можно настроить вид сторонних приложений в соответствии с выбранным стилем системы.
Отдельным приложениям теперь можно задать собственный язык по умолчанию. Это позволит избежать ситуаций, когда приложение не имело перевода на нужный язык, а системный по умолчанию пользователя в нем не устраивал.
В настройки режима сна входит затемнение обоев и смена темы на темную.
Обновленный медиаплеер адаптирует внешний вид к прослушиваемой музыке или подкасту. во время проигрывания композиции медиаплеер выделяет обложку альбома и заставляет двигаться в такт музыке полосу воспроизведения. Эффекты работают и при воспроизведении через Chrome.

Безопасность

Приложениям можно будет предоставить или ограничить доступ к отдельным фото и видео.
Автоочистка буфера обмена удалит из него скопированные важные данные через некоторое время, предотвращая доступ к ним. Появится возможность копировать URL-адрес, изображение, текст или видео с одного устройства Android на другое.
Гибкий контроль доступа приложений к уведомлениям (вместо полного разрешения или запрета).

Улучшения совместной работы устройств

Функция Spatial Audio откорректирует звук в поддерживаемых наушниках в соответствии с положением головы пользователя.
Приложения для общения можно транслировать на Chromebook, чтобы отправлять и получать сообщения на нем.
Android 13 «научилась» использовать Bluetooth Low Energy (LE) Audio — стандарт, который обеспечивает меньшую задержку воспроизведения, лучшую синхронизацию и возможность подключать сразу несколько устройств.
Обновленная панель задач на планшетах позволит легко увидеть все приложения и перетащить их в режим разделения экрана.
Касания ладони и стилуса на планшетах стали отдельными действиями, что сократит число ложных нажатий.
Также добавилась поддержка HDR-видео в сторонних приложениях камер и множество других изменений. Обновление для Pixel уже доступно, поддержку смартфонов других производителей обещают до конца года.
По материалам:
ITC.ua
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