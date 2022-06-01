Google выделит по $100 тысяч поддержки почти двум десяткам украинских стартапов — Finance.ua
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Google выделит по $100 тысяч поддержки почти двум десяткам украинских стартапов

Сегодня 07:42Личные финансы
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Google выделит по $100 тысяч поддержки почти двум десяткам украинских стартаповGoogle выделит по $100 тысяч поддержки почти двум десяткам украинских стартапов, freepik.com
Компания Google определила первые 17 украинских стартапов, которые получат гранты $100 тысяч по программе Google for Startups Ukraine Support Fund.
Об этом говорится в сообщении компании.
Стартапы получили поддержку бездолевого финансирования, а также программу менторской поддержки от Google, продуктовую поддержку и кредиты в Google Cloud.
Компания выделила средства стартапам:
  • Almexoft-Low-code — платформа для автоматизации бизнес-процессов и электронного документооборота.
  • CareTech Human — полностью автоматизированное решение plug-and-play для ежедневных проверок здоровья и раннего выявления заболеваний.
  • Discoperi — система видеоконтроля на основе искусственного интеллекта, которая собирает данные о дорожном движении, чтобы предотвратить автомобильные аварии и сделать дороги более безопасными.
  • Dots Platform — облачная платформа для доставки еды «Все-в-одном».
  • Elai.io — платформа преобразования текста в видео, позволяющая пользователям создавать из текста видеоконтент с виртуальными докладчиками.
  • Effy.ai — программное обеспечение для управления персоналом, позволяющее лидерам создавать высокопроизводительные команды.
  • Handy.ai — внутренняя коммуникационная платформа, предлагающая работникам персонального виртуального помощника.
  • Lab24 — маркетплейс цифровых медицинских лабораторий, подключающий клиентов к доступным услугам.
  • Mindly — платформа по оказанию психологической помощи онлайн, которая предлагает помощь пациентам и автоматизацию клинического администрирования на основе искусственного интеллекта.
  • PRAVOSUD — платформа для анализа судебных споров, позволяющая юристам разрабатывать успешные юридические стратегии.
  • pleso therapy — платформа психической помощи, эффективно соединяющая пациентов с психологами.
  • Private Tech Network — платформа «Венчурный капитал как услуга», управляемая искусственным интеллектом, разработанная, чтобы сделать более быстрым и эффективным сбор средств.
  • Releaf Paper — первый в мире производитель бумажных изделий из опавших листьев.
  • Respeecher — высококачественная система клонирования голоса (преобразование голоса) для авторов контента.
  • Skyworker — приложение для найма, предоставляющее услуги по рекрутингу и подбору кадров в области технологий.
  • VanOnGo — платформа доставки потребителям на основе искусственного интеллекта.
  • ZooZy — универсальное мобильное приложение для ухода за домашними животными, которое упорядочивает все потребности вашего питомца — еду, советы по дрессировке, здравоохранение и другие необходимые вещи — на единой платформе.
Как сообщили в Google, стартапы отбираются на основе критериев, опубликованных на сайте фонда, и оценки собеседования. Если компании не отвечают условиям фонда, Google for Startups предлагает другие формы поддержки.
По материалам: НВ
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