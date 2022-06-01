Google выделит по $100 тысяч поддержки почти двум десяткам украинских стартапов — Finance.ua

Private Tech Network — платформа «Венчурный капитал как услуга», управляемая искусственным интеллектом, разработанная, чтобы сделать более быстрым и эффективным сбор средств.
Releaf Paper — первый в мире производитель бумажных изделий из опавших листьев.
Respeecher — высококачественная система клонирования голоса (преобразование голоса) для авторов контента.
Skyworker — приложение для найма, предоставляющее услуги по рекрутингу и подбору кадров в области технологий.
VanOnGo — платформа доставки потребителям на основе искусственного интеллекта.
ZooZy — универсальное мобильное приложение для ухода за домашними животными, которое упорядочивает все потребности вашего питомца — еду, советы по дрессировке, здравоохранение и другие необходимые вещи — на единой платформе.
Как сообщили в Google, стартапы отбираются на основе критериев, опубликованных на сайте фонда, и оценки собеседования. Если компании не отвечают условиям фонда, Google for Startups предлагает другие формы поддержки.