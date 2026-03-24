0 800 307 555
ру
Google усложнит установку приложений в Android

Технологии&Авто
7
Нововведения планируют запустить в августе
Пользователям Android придется проходить проверку для установки приложений из неизвестных источников.
Об этом сообщает Android Developers Blog.

Что меняется

Компания Google готовит изменения в Android, которые усложнят установку приложений из неизвестных источников и добавят новые этапы проверки. Возможность sideloading не уберут, но сделают ее более контролируемой, чтобы уменьшить количество мошеннических схем с принудительной установкой вредоносного ПО.
Пользователю нужно будет последовательно пройти несколько действий:
  • включить режим разработчика;
  • подтвердить, что он действует добровольно;
  • перезагрузить устройство;
  • пройти аутентификацию.
После этого система будет вводить дополнительную паузу продолжительностью до 24 часов, а финальное подтверждение потребует ввода PIN-кода или биометрии.

Почему это важно

Мошенники часто действуют посредством давления и срочности — убеждают пользователя отключить защиту и установить приложение под предлогом «проблем с банком» или «угрозы безопасности». Новый процесс растягивает установку во времени и добавляет несколько точек контроля, чтобы человек мог остановиться и переоценить свои действия.
После прохождения всех этапов пользователь сможет разрешить установку приложений от непроверенных разработчиков либо на ограниченный период до семи дней, либо бессрочно. В то же время, система все равно будет показывать предупреждение перед инсталляцией, а запуск процесса потребует отдельного подтверждения рисков.

Еще одно нововведение

Также Google анонсировала формат limited distribution accounts — упрощенных аккаунтов для студентов и независимых разработчиков. Они позволяют распространять приложения без полной верификации и без оплаты, но с ограничением до 20 устройств. Это решение оставляет возможность тестирования и небольшого распространения программ вне основного магазина.
Оба нововведения планируют запустить в августе, до вступления в силу новых правил верификации разработчиков Android.
По материалам:
vctr.media
GoogleТехнологии
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems