Google усложнит установку приложений в Android

Нововведения планируют запустить в августе

Пользователям Android придется проходить проверку для установки приложений из неизвестных источников.

Об этом сообщает Android Developers Blog.

Что меняется

Компания Google готовит изменения в Android, которые усложнят установку приложений из неизвестных источников и добавят новые этапы проверки. Возможность sideloading не уберут, но сделают ее более контролируемой, чтобы уменьшить количество мошеннических схем с принудительной установкой вредоносного ПО.

Пользователю нужно будет последовательно пройти несколько действий:

включить режим разработчика;

подтвердить, что он действует добровольно;

перезагрузить устройство;

пройти аутентификацию.

После этого система будет вводить дополнительную паузу продолжительностью до 24 часов, а финальное подтверждение потребует ввода PIN-кода или биометрии.

Почему это важно

Мошенники часто действуют посредством давления и срочности — убеждают пользователя отключить защиту и установить приложение под предлогом «проблем с банком» или «угрозы безопасности». Новый процесс растягивает установку во времени и добавляет несколько точек контроля, чтобы человек мог остановиться и переоценить свои действия.

После прохождения всех этапов пользователь сможет разрешить установку приложений от непроверенных разработчиков либо на ограниченный период до семи дней, либо бессрочно. В то же время, система все равно будет показывать предупреждение перед инсталляцией, а запуск процесса потребует отдельного подтверждения рисков.

Еще одно нововведение

Также Google анонсировала формат limited distribution accounts — упрощенных аккаунтов для студентов и независимых разработчиков. Они позволяют распространять приложения без полной верификации и без оплаты, но с ограничением до 20 устройств. Это решение оставляет возможность тестирования и небольшого распространения программ вне основного магазина.

Оба нововведения планируют запустить в августе, до вступления в силу новых правил верификации разработчиков Android.

