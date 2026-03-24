Google усложнит установку приложений в Android
Пользователям Android придется проходить проверку для установки приложений из неизвестных источников.
Об этом сообщает Android Developers Blog.
Что меняется
Компания Google готовит изменения в Android, которые усложнят установку приложений из неизвестных источников и добавят новые этапы проверки. Возможность sideloading не уберут, но сделают ее более контролируемой, чтобы уменьшить количество мошеннических схем с принудительной установкой вредоносного ПО.
Пользователю нужно будет последовательно пройти несколько действий:
- включить режим разработчика;
- подтвердить, что он действует добровольно;
- перезагрузить устройство;
- пройти аутентификацию.
После этого система будет вводить дополнительную паузу продолжительностью до 24 часов, а финальное подтверждение потребует ввода PIN-кода или биометрии.
Почему это важно
Мошенники часто действуют посредством давления и срочности — убеждают пользователя отключить защиту и установить приложение под предлогом «проблем с банком» или «угрозы безопасности». Новый процесс растягивает установку во времени и добавляет несколько точек контроля, чтобы человек мог остановиться и переоценить свои действия.
После прохождения всех этапов пользователь сможет разрешить установку приложений от непроверенных разработчиков либо на ограниченный период до семи дней, либо бессрочно. В то же время, система все равно будет показывать предупреждение перед инсталляцией, а запуск процесса потребует отдельного подтверждения рисков.
Еще одно нововведение
Также Google анонсировала формат limited distribution accounts — упрощенных аккаунтов для студентов и независимых разработчиков. Они позволяют распространять приложения без полной верификации и без оплаты, но с ограничением до 20 устройств. Это решение оставляет возможность тестирования и небольшого распространения программ вне основного магазина.
Оба нововведения планируют запустить в августе, до вступления в силу новых правил верификации разработчиков Android.
