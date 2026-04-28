Google тестирует ИИ-поиск в YouTube с ответами, подсказками и видео в стиле ChatGPT

Функция доступна части пользователей YouTube Premium в США от 18 лет. В поле поиска появляется кнопка Ask YouTube, а также готовые запросы типа короткой истории Apollo 11 или объяснения правил волейбола.
После ввода запроса сервис открывает отдельную страницу с текстовым итогом темы. В результатах отображаются ключевые факты, временные метки в видео и подборки роликов, сгруппированные по темам. Среди них могут быть длинные видео, Shorts и тематические подборки.
Поиск также предлагает дополнительные запросы и позволяет задавать уточняющие вопросы без возврата к классической выдаче. Для части запросов система создает новую страницу с обновленными блоками информации.
В то же время в тестах выявили неточности. К примеру, при запросе о контроллере Steam система неправильно описала его характеристики. Это указывает на необходимость проверки информации в сгенерированных ответах.
Google планирует расширить доступ к функции для пользователей без подписки Premium. Компания уже интегрирует подобный формат ИИ-поиска в другие сервисы, включая Gmail.