Google тестирует ИИ-поиск в YouTube с ответами, подсказками и видео в стиле ChatGPT Вчера 23:44 — Технологии&Авто

Google начала тестирование нового формата поиска на YouTube под названием Ask YouTube, который формирует страницу с ответами, видео и подсказками в формате диалога.

Об этом сообщает The Verge.

Функция доступна части пользователей YouTube Premium в США от 18 лет. В поле поиска появляется кнопка Ask YouTube, а также готовые запросы типа короткой истории Apollo 11 или объяснения правил волейбола.

После ввода запроса сервис открывает отдельную страницу с текстовым итогом темы. В результатах отображаются ключевые факты, временные метки в видео и подборки роликов, сгруппированные по темам. Среди них могут быть длинные видео, Shorts и тематические подборки.

Поиск также предлагает дополнительные запросы и позволяет задавать уточняющие вопросы без возврата к классической выдаче. Для части запросов система создает новую страницу с обновленными блоками информации.

В то же время в тестах выявили неточности. К примеру, при запросе о контроллере Steam система неправильно описала его характеристики. Это указывает на необходимость проверки информации в сгенерированных ответах.

Google планирует расширить доступ к функции для пользователей без подписки Premium. Компания уже интегрирует подобный формат ИИ-поиска в другие сервисы, включая Gmail.

