Google судится с российскими пропагандистами, чтобы запретить им взимать с компании штрафы Сегодня 23:32 — Мир

Google судится с российскими пропагандистами, чтобы запретить им взимать с компании штрафы

Компания Google подала иски к владельцам российских пропагандистских телеканалов RT, «Царьград» и «Спас», чтобы заблокировать для них возможность судиться за пределами россии.

Об этом пишет The Telegraph

Ранее сервис YouTube, прежде принадлежавший компании Google, после введения международных санкций в связи с российским вторжением в Украину заблокировал аккаунты пропагандистских каналов.

Однако суды в россии стали выносить постановления об их разблокировании и штрафовать Google, которая не соглашается выплачивать неустойки.

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На основании этих решений российские вещатели обратились в суды ЮАР, Турции, Сербии и Кыргызстана, «пытаясь наложить аресты на активы Google по всему миру», пишет The Telegraph.

Google в свою очередь заявила, что будет добиваться решения в судах Британии и США о признании подобных действий несправедливыми, недействительными и незаконными.

В иске Google также упоминает, что российские власти продолжают усиливать контроль над интернетом, что ограничивает свободу слова.

В 2022 году арбитражный суд на россии арестовал активы и имущество местного юрлица Google на 1,5 млрд рублей по нескольким искам от телеканалов. В октябре 2023 года Арбитражный суд москвы признал ООО «Гугл» банкротом, а в июле 2024-го взыскал с Google 10 млрд рублей в пользу ее российской «дочки».

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