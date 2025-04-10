Google создал виртуальный видеорегистратор для автомобилей — Finance.ua

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Google создал виртуальный видеорегистратор для автомобилей

Технологии&Авто
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Google создал виртуальный видеорегистратор для автомобилей
Google создал виртуальный видеорегистратор для автомобилей
Компания Google официально представила новую функцию для своей операционной системы Android Automotive, позволяющую использовать камеры автомобиля как виртуальный видеорегистратор. Инновационная функция получила название Car Camera и уже появляется на некоторых моделях, в частности новом Volvo EX90.
В отличие от классических видеорегистраторов, требующих отдельного устройства, питания и монтажа, Car Camera работает напрямую через мультимедийную систему автомобиля, используя уже имеющиеся камеры — например, те, которые входят в систему кругового обзора или ассистентов парковки.
В специальном меню на экране мультимедийной системы отображается приложение Car Camera. Водитель может активировать запись вручную или настроить автоматическое сохранение видео при аварии, резком торможении или столкновении. Система также поддерживает циклическую запись, то есть автоматически перезаписывает старые данные при недостатке места.
Дополнительно можно:
  • хранить видео на внутреннем накопителе;
  • передавать записи в облако Google Drive (при необходимости);
  • защищать важные фрагменты от случайного удаления.
На первом этапе функция доступна только в некоторых моделях Volvo и Polestar, обладающих полной интеграцией Android Automotive. Впоследствии ожидается появление в других автомобилях — прежде всего в тех, где установлен полный пакет камер и глубокая интеграция Google-сервисов.
Не стоит путать Car Camera с Android Auto: функция работает только на авто со встроенной Android Automotive OS, а не на тех, которые подключают смартфон через USB.
По материалам:
Ampercar
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