Google сокращает 12 тысяч рабочих мест — Finance.ua
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Google сокращает 12 тысяч рабочих мест

Фондовый рынок
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Google сокращает 12 тысяч рабочих мест
Google сокращает 12 тысяч рабочих мест
Компания Alphabet заявила, что сократит около 12 тысяч рабочих мест в своей дочерней компании Google или более 6% ее рабочей силы в мире на фоне падения доходов техкомпаний.
Об этом сообщает Bloomberg.
Сокращения будут касаться рабочих мест по всему миру и по всей компании, сообщил главный исполнительный директор Сундар Пичаи в электронном письме сотрудникам в пятницу. Он добавил, что берет на себя «полную ответственность за решения, которые привели нас сюда».
Уволив работников, Google присоединился к ряду других технологических гигантов, резко сокративших штат на фоне падения мировой экономики и стремительного роста инфляции. Meta, Twitter и Amazon.com предприняли аналогичные шаги.
Благодаря устойчивому поисковому бизнесу, компании удавалось дольше остальных технологических холдингов избегать значительных сокращений рабочей силы. Но компания сталкивается с замедлением роста цифровой рекламы, а ее подразделение облачных вычислений продолжает отставать от Amazon и Microsoft.
Пичаи сказал, что перед компанией открываются «значительные возможности» в сфере искусственного интеллекта — ключевой инвестиционной сфере, где Google сталкивается с резким ростом конкуренции в последнее время.
В октябре компания отчиталась о прибыли и выручке, которые не оправдали ожиданий аналитиков. Прибыль снизилась на 27% до 13,9 млрд долл. по сравнению с предыдущим годом. Тогда Пичаи заявил, что Google сократит свои расходы, а финансовый директор Рут Порат заявила, что количество новых рабочих мест в четвертом квартале сократится более чем наполовину по сравнению с предыдущим периодом.
По данным кадровой консалтинговой компании Challenger, Gray & Christmas, больше всего рабочих мест в 2022 году было сокращено именно в технологическом секторе — 97 171 за год, что на 649% больше по сравнению с предыдущим годом.
По материалам:
Економічна Правда
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