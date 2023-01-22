Google сокращает 12 тысяч рабочих мест — Finance.ua

Google сокращает 12 тысяч рабочих мест Сегодня 23:18 — Фондовый рынок

Google сокращает 12 тысяч рабочих мест

Компания Alphabet заявила, что сократит около 12 тысяч рабочих мест в своей дочерней компании Google или более 6% ее рабочей силы в мире на фоне падения доходов техкомпаний.

Об этом сообщает Bloomberg

Сокращения будут касаться рабочих мест по всему миру и по всей компании, сообщил главный исполнительный директор Сундар Пичаи в электронном письме сотрудникам в пятницу. Он добавил, что берет на себя «полную ответственность за решения, которые привели нас сюда».

Уволив работников, Google присоединился к ряду других технологических гигантов, резко сокративших штат на фоне падения мировой экономики и стремительного роста инфляции. Meta, Twitter и Amazon.com предприняли аналогичные шаги.

Благодаря устойчивому поисковому бизнесу, компании удавалось дольше остальных технологических холдингов избегать значительных сокращений рабочей силы. Но компания сталкивается с замедлением роста цифровой рекламы, а ее подразделение облачных вычислений продолжает отставать от Amazon и Microsoft.

Пичаи сказал, что перед компанией открываются «значительные возможности» в сфере искусственного интеллекта — ключевой инвестиционной сфере, где Google сталкивается с резким ростом конкуренции в последнее время.

В октябре компания отчиталась о прибыли и выручке, которые не оправдали ожиданий аналитиков. Прибыль снизилась на 27% до 13,9 млрд долл. по сравнению с предыдущим годом. Тогда Пичаи заявил, что Google сократит свои расходы, а финансовый директор Рут Порат заявила, что количество новых рабочих мест в четвертом квартале сократится более чем наполовину по сравнению с предыдущим периодом.

По данным кадровой консалтинговой компании Challenger, Gray & Christmas, больше всего рабочих мест в 2022 году было сокращено именно в технологическом секторе — 97 171 за год, что на 649% больше по сравнению с предыдущим годом.

Економічна Правда По материалам:

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