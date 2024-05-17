Дисплеи для iPhone 16 начнут производить уже в ближайшие недели — Finance.ua
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Дисплеи для iPhone 16 начнут производить уже в ближайшие недели

Фондовый рынок
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По его словам, выпуск панелей начнется уже в ближайшие недели, причем наибольшие объемы производства будут у моделей с меньшими дисплеями.
Поставщики Apple будут производить дисплеи и отправлять их на заводы для сборки готовых моделей iPhone 16.
Ожидается, что iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max выйдут в сентябре, традиционное время для релиза новых смартфонов компании.
Внешне новинки будут похожи на модели iPhone 15, но Apple увеличит размер дисплеев для iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. iPhone 16 Pro получит экран диагональю 6.3 дюйма (вместо 6.1 дюйма), а iPhone 16 Pro Max — 6.9″ (вместо 6.7″).
Размеры экранов стандартных моделей iPhone 16 не изменятся: iPhone 16 сохранит диагональ 6.1″, а iPhone 16 Plus — 6.7″.
Среди других новшеств iPhone 16 ожидаются новая кнопка «Capture» для съемки в ландшафтном режиме, более быстрые чипы серии A, обновление камеры, а также поддержка Wi-Fi 7 и более быстрые модемы 5G для некоторых моделей.
По материалам:
iLenta
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