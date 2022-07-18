Google сделал операционную систему Flex для старых компьютеров бесплатной — Finance.ua

Google сделал операционную систему Flex для старых компьютеров бесплатной Сегодня 22:23 — Технологии&Авто

Google сделал операционную систему Flex для старых компьютеров бесплатной

Компания Google сделала полностью бесплатной операционную систему Chrome OS Flex. Она предназначена для установки и работы на старых компьютерах и может подарить вторую жизнь компьютеру или ноутбуку с низкими техническими характеристиками.

Как известно, тестирование операционной системы началось еще прошлой зимой и за год компании удалось устранить около 600 ошибок.

Chrome OS Flex предназначена для установки и работы на старых компьютерах, в том числе и производства Apple. Официально операционная система поддерживает более 400 моделей компьютеров, а для установки требуется только USB-накопитель от 8 Гбайт.

Компания создала Chrome OS Flex для упрощения IT-инфраструктуры и повышения безопасности пользователей. Разработчик уверяет, что платформа имеет более лучшую защиту, чем, например, Windows.

Системные требования Chrome OS Flex:

процессор Intel или AMD;

4 Гбайт оперативной памяти;

16 Гбайт на встроенном накопителе;

поддержка загрузки с флешки.

УНН По материалам:

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