Google сделал операционную систему Flex для старых компьютеров бесплатной — Finance.ua
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Google сделал операционную систему Flex для старых компьютеров бесплатной

Технологии&Авто
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Google сделал операционную систему Flex для старых компьютеров бесплатной
Google сделал операционную систему Flex для старых компьютеров бесплатной
Компания Google сделала полностью бесплатной операционную систему Chrome OS Flex. Она предназначена для установки и работы на старых компьютерах и может подарить вторую жизнь компьютеру или ноутбуку с низкими техническими характеристиками.
Как известно, тестирование операционной системы началось еще прошлой зимой и за год компании удалось устранить около 600 ошибок.
Chrome OS Flex предназначена для установки и работы на старых компьютерах, в том числе и производства Apple. Официально операционная система поддерживает более 400 моделей компьютеров, а для установки требуется только USB-накопитель от 8 Гбайт.
Компания создала Chrome OS Flex для упрощения IT-инфраструктуры и повышения безопасности пользователей. Разработчик уверяет, что платформа имеет более лучшую защиту, чем, например, Windows.
Системные требования Chrome OS Flex:
  • процессор Intel или AMD;
  • 4 Гбайт оперативной памяти;
  • 16 Гбайт на встроенном накопителе;
  • поддержка загрузки с флешки.
По материалам:
УНН
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