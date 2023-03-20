Google работает над ИИ, который помог бы лечить рак и анализировать результаты УЗИ — Finance.ua
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Google работает над ИИ, который помог бы лечить рак и анализировать результаты УЗИ

Технологии&Авто
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Google работает над ИИ, который помог бы лечить рак и анализировать результаты УЗИ
Google работает над ИИ, который помог бы лечить рак и анализировать результаты УЗИ
Google работает над искусственным интеллектом, который помог бы лечить рак и анализировать результаты ультразвуковой диагностики (УЗИ), пишет Engadget.
Это, вероятно, могло бы упростить процесс анализа ультразвуковых обследований, в частности, выявлять рак молочной железы или автоматически определять срок беременности. Google для этого проекта объединился с кенийской компанией Jacaranda Health и тайваньским Мемориальным госпиталем Chang Gung.
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Как пишет издание, медицинская языковая модель Google недавно набрала 85% на экзамене для врачей. Это на 18% больше предыдущей версии ИИ. Впрочем, в компании предупреждают, что технология пока не готова к «реальной работе» и не заменит врачей в ближайшее время.
Кроме того, Google исследует возможность использования ИИ в лучевой терапии, в частности для лечения рака и скрининга грудной клетки на туберкулез.
Ранее Google начал сотрудничество с фармацевтами, чтобы научить искусственный интеллект автоматически различать неразборчивый почерк врачей. Функция будет работать через технологию распознавания изображений Google Lens и позволит сфотографировать рецепт и загрузить его.
По материалам:
The Village Україна
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