Google предлагает работникам добровольно уволиться за компенсацию

Google расширила программу добровольных увольнений еще на пять стран. Работникам предлагают компенсационные выплаты за выход из компании на фоне роста расходов на искусственный интеллект и инфраструктуру.
С июня такие предложения получают сотрудники компании в Канаде, Франции, Германии, Японии и Швейцарии. Об этом Google сообщила Reuters.
Инициатива является частью стратегии оптимизации затрат на фоне масштабных инвестиций в искусственный интеллект и ИТ-инфраструктуру. Подобные программы компания тестировала в своих подразделениях в США и Великобритании еще в прошлом году.
В Google объясняют, что добровольный выход из компании — это возможность для работников, которым сложно адаптироваться к темпам работы или которые не разделяют ее стратегическое направление. В отдельных подразделениях после таких программ ранее проводились и дополнительные точечные сокращения.
В каких подразделениях Google предлагает компенсации
Программа не распространяется на некоторые ключевые направления компании. В частности, предложения не получили сотрудники Google Cloud и ШИ-лаборатории DeepMind. Эти подразделения финансовый директор компании Анат Ашкенази регулярно называет приоритетными для найма.
В Швейцарии, где в инженерном центре Google в Цюрихе работает около 5 тыс. человек, программу запустили в середине июня. По информации источников Reuters, подать заявку можно было до середины июля.
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Размер компенсации зависел от стажа: работникам предлагали один месячный оклад за каждый год работы в компании, но не более 12 окладов. Первые сотрудники покинули Google в августе.
По данным источников издания, в одной из команд, насчитывавшей около 50 человек, на предложение согласились по меньшей мере четверо специалистов.
Расходы на ИИ заставляют техногигантов пересматривать штат
Google — не единственная технологическая компания, которая пытается сократить операционные расходы на фоне инвестиций в искусственный интеллект. Значительные средства необходимы для строительства дата-центров и закупки чипов, необходимых для обучения и работы моделей.
Подобный подход применяет Microsoft. На прошлой неделе компания предложила программу добровольного увольнения примерно для 60 тыс. работников. По данным американских медиа, это более четверти ее глобального штата.
Программа Microsoft действует в США, Великобритании, Канаде и Индии. Как и Google, компания объясняет оптимизацию штата необходимостью контролировать затраты на фоне масштабного развития ИИ-инфраструктуры.