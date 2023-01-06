Google планирует научить искусственный интеллект различать неразборчивый почерк врачей — Finance.ua
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Google планирует научить искусственный интеллект различать неразборчивый почерк врачей

Технологии&Авто
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Компания Google на ежегодной конференции в Индии представила функцию распознавания почерка врачей. Об этом пишет TechCrunch.
Алгоритм станет частью приложения Google Lens. Пользователи смогут сфотографировать рецепт или загрузить его из библиотеки, чтобы расшифровать написанный от руки текст.
После обработки изображения приложение обнаруживает лекарства, упомянутые в примечании.
Google планирует научить искусственный интеллект различать неразборчивый почерк врачей
В компании не сообщили, когда планируют выпустить функцию в публичный доступ.
По словам представителей Google, в Индии самое большое количество пользователей Lens в мире.
Также компания работает над единой унифицированной моделью, охватывающей более 100 индийских языков речи и текста.
По материалам:
Forklog
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