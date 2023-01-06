Google планирует научить искусственный интеллект различать неразборчивый почерк врачей — Finance.ua

Google планирует научить искусственный интеллект различать неразборчивый почерк врачей 06.01.2023, 01:01 — Технологии&Авто

Компания Google на ежегодной конференции в Индии представила функцию распознавания почерка врачей. Об этом пишет TechCrunch

Алгоритм станет частью приложения Google Lens. Пользователи смогут сфотографировать рецепт или загрузить его из библиотеки, чтобы расшифровать написанный от руки текст.

После обработки изображения приложение обнаруживает лекарства, упомянутые в примечании.

В компании не сообщили, когда планируют выпустить функцию в публичный доступ.

По словам представителей Google, в Индии самое большое количество пользователей Lens в мире.

Также компания работает над единой унифицированной моделью, охватывающей более 100 индийских языков речи и текста.

Forklog По материалам:

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