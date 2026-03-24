Google пишет все, что вы говорите: как обезопасить себя Сегодня 22:15 — Финтех и Карты

Google пишет все, что вы говорите: как обезопасить себя

Ассистент Google отслеживает голосовые команды пользователей Android для работы функции «Окей, Google». Это удобно, но означает, что смартфон постоянно «слушает» окружающую среду, чтобы распознать ключевую фразу.

Об этом пишет Newsweek

Компания утверждает, что запись и отправка данных на серверы производится только после активации команды. Однако система не идеальна: устройство может ошибочно срабатывать из-за шума или похожих звуков. В результате в записи могут попадать фрагменты личных разговоров.

Почему так

Google может прослушивать или не прослушивать ваши команды, если вы используете iPhone, но если у вас Android, то почти наверняка прослушивает.

Такая функция повышает удобство, но несет риски для конфиденциальности. Пользователи часто не знают, сколько именно информации фиксируется и хранится.

Официально Google собирает голосовые данные для улучшения распознавания речи — чтобы сервисы лучше понимали акценты, языки и речь в шумной среде. Но эксперты по кибербезопасности предупреждают: эти данные могут использоваться и для создания подробных рекламных профилей. Любые слова о ваших интересах или планах способны превратиться в основу персонализированной рекламы.

При этом пользователи контролируют свои данные. Ключевая настройка — «Активность голоса и аудио». Несмотря на заявления Google, что оно отключено по умолчанию, многие включают его самостоятельно — например, при настройке телефона или соглашаясь с условиями без прочтения.

Что сделать

Важно проверить статус этой функции в аккаунте. Выключение остановит будущие записи, но сохраненные файлы не удаляются автоматически — их нужно стереть вручную.

Чтобы повысить уровень безопасности, рекомендуется регулярно проверять настройки конфиденциальности и очищать историю голосовых данных.

УНІАН

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.