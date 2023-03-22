Google открывает доступ к чат-боту Bard — конкуренту ChatGPT Сегодня 11:45 — Технологии&Авто

Google открывает доступ к чат-боту Bard — конкуренту ChatGPT

Google запустила своего чат-бота Bard, чтобы составить конкуренцию популярному ChatGPT от OpenAI и наверстать утраченное в гонке за коммерциализацией технологии генеративного искусственного интеллекта.

В компании сообщили, что сначала Bard будет доступен в США и Великобритании и впоследствии расширится до большего числа стран и языков.

В Google заявили, что Bard, который дает ответы на текстовые вопросы, будет работать отдельно от поисковой системы Google.

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«Вы можете использовать Bard, чтобы повысить свою производительность, ускорить свои идеи и подтолкнуть свое любопытство», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что Bard может дать советы, как добиться своей цели — «прочесть больше книг в этом году, объяснить квантовую физику простыми словами или разбудить ваш творческий потенциал».

Сейчас компания хочет получить отзывы от как можно большего количества людей, чтобы улучшить работу Bard.

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«Мы хотим получать обратную связь и постепенно увеличивать количество людей, имеющих доступ к Bard, — сказал Зубин Гахрамани, вице-президент Google Research. — И причина этого в том, что мы действительно хотим иметь возможность протестировать и извлечь уроки из этого, прежде чем мы широко развернем его».

Google заявил, что Bard будет генерировать ответы только на английском языке, а не на компьютерном коде или других языках, и будет предоставлять доступ в порядке очереди пользователям, которые зарегистрируются в списке ожидания в США и Великобритании.

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