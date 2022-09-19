Google ошибочно выплатила этичному хакеру $250 тыс. — ему понадобилось три недели, чтобы вернуть деньги — Finance.ua
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Google ошибочно выплатила этичному хакеру $250 тыс. — ему понадобилось три недели, чтобы вернуть деньги

Мир
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Google ошибочно выплатила этичному хакеру $250 тыс. — ему понадобилось три недели, чтобы вернуть деньги
Google ошибочно выплатила этичному хакеру $250 тыс. — ему понадобилось три недели, чтобы вернуть деньги
Этичный хакер получил от Google почти $250 тыс. и очень удивился этой выплате, поскольку не ожидал никаких выплат от компании. О неожиданной награде в $250 тыс. от Google он рассказал в своем Twitter.
"Прошло чуть больше 3 недель с тех пор, как Google случайно отправила мне $249999, и я до сих пор не получил ответа на заявку в службу поддержки. Мы можем как-нибудь связаться с Google?
(Все хорошо, если вы не хотите вернуть их...", — написал Сэм Карри.
Google ошибочно выплатила этичному хакеру $250 тыс. — ему понадобилось три недели, чтобы вернуть деньги
Карри говорит, что он хакер и ищет ошибки за вознаграждение. Он работает штатным инженером по безопасности в компании Yuga Labs, известной как создатель NFT коллекции Bored Ape Yacht Club. Иногда Карри занимается поиском ошибок в программных решениях Google и других компаний.
Вскоре после указанной выше публикации Сэм Карри написал новое сообщение. Он уточнил, что Google связалась с ним, и теперь он отправляется в банк, чтобы вернуть платеж.
«Наша команда недавно совершила платеж не той стороне из-за человеческой ошибки, — сказал представитель Google. — Мы ценим, что партнер быстро сообщил об этом, и мы работаем над тем, чтобы исправить это».
По материалам:
ITC.ua
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