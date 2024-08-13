Google окончательно отключил монетизацию в россии — Finance.ua

Google окончательно отключил монетизацию в россии 13.08.2024, 01:05 — Технологии&Авто

Google окончательно отключил монетизацию в россии

Сервис контекстной рекламы Google AdSense полностью свернет свою деятельность в российском интернете и отключит аккаунты пользователей из россии.

Об этом сообщает The Moscow Times.

«Мы деактивируем все аккаунты AdSense, страной расположения которых указана россия. Это значит, что получать доход от монетизации через такие аккаунты будет нельзя», — говорится в сообщении команды Google Payments.

В сообщении также добавляют, что заработок за июль будет выплачен между 21 и 26 августа, если в аккаунте не приостановлено получение платежей и достигнуты пороги оплаты.

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AdSense позволяет автоматически размещать на сайтах текстовую и графическую рекламу, подходящую по контексту информации на этих сайтах.

Сообщается, что Google AdSense позволяла российским блогерам зарабатывать на YouTube даже после отключения монетизации в 2022 году, хоть и в меньших объемах.

Таким образом, владельцы сайтов и блогеры, работающие на YouTube, полностью лишатся доступа к Google AdSense и услугам, предоставляемым рекламной сетью.

Економічна Правда По материалам:

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