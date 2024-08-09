В Google Chrome появится функция монетизации сайтов — Finance.ua

В Google Chrome появится функция монетизации сайтов Сегодня 02:30 — Технологии&Авто

В Google Chrome появится функция монетизации сайтов

Компания Google подтвердила свои планы введения веб-монетизации в Chrome, опубликовав официальное заявление в документе поддержки на сайте Chrome Platform Status. Будущее новшество позволит владельцам сайтов получать прямую финансовую поддержку их посетителей.

Суть веб-монетизации состоит в возможности принимать пожертвования на сайте без взаимодействия с пользователем. Преимуществом новой системы компания называет возможность получения дополнительного дохода без навязчивой рекламы и продвижения платных подписок.

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Новую функцию можно добавить на любую страницу с помощью HTML-элемента .

Такой тэг сообщает браузеру о поддержке этой возможности и указывает платежную систему. Поступления средств будут производиться автоматически на указанный кошелек пользователя.

В настоящее время нововведение находится на стадии разработки и тестирования. Когда оно станет общедоступным, Google пока не сообщает.

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