В Google Chrome появится функция монетизации сайтов — Finance.ua

В Google Chrome появится функция монетизации сайтов
Компания Google подтвердила свои планы введения веб-монетизации в Chrome, опубликовав официальное заявление в документе поддержки на сайте Chrome Platform Status. Будущее новшество позволит владельцам сайтов получать прямую финансовую поддержку их посетителей.
Суть веб-монетизации состоит в возможности принимать пожертвования на сайте без взаимодействия с пользователем. Преимуществом новой системы компания называет возможность получения дополнительного дохода без навязчивой рекламы и продвижения платных подписок.
Новую функцию можно добавить на любую страницу с помощью HTML-элемента .
Такой тэг сообщает браузеру о поддержке этой возможности и указывает платежную систему. Поступления средств будут производиться автоматически на указанный кошелек пользователя.
В настоящее время нововведение находится на стадии разработки и тестирования. Когда оно станет общедоступным, Google пока не сообщает.
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