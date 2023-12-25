Google обновит Maps, чтобы предотвратить доступ властей к данным истории местоположений — Finance.ua

Google обновит Maps, чтобы предотвратить доступ властей к данным истории местоположений
Компания Google вскоре внесет изменения в работу Google Maps, чтобы усложнить доступ правоохранителей к информации об истории местоположения пользователей.
Об этом пишет The Verge.
Начиная с 2024 года, сервис будет сохранять историю передвижений пользователей локально на их устройствах, а не в облачном хранилище. Нововведение является ответом Google на многочисленные призывы усилить защиту конфиденциальности.
Правоохранительные органы могут получать доступ к агрегированным данным о местонахождении пользователей с помощью так называемых «географических ордеров».
Когда выйдет обновление для Google Maps
Обновление будет запущено в следующем году как для Android, так и для iOS. Когда оно станет доступно, пользователь получит соответствующее уведомление.
Компания также сократит срок автоматического удаления данных о местоположении с 18 месяцев до трех месяцев.
Пользователи смогут создавать зашифрованные резервные копии истории передвижений в облаке Google, если захотят сохранить ее после смены устройства.
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