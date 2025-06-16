Google обновил Snapseed, одно из самых популярных приложений для редактирования фото — Finance.ua

Google обновил Snapseed, одно из самых популярных приложений для редактирования фото 16.06.2025, 01:34 — Технологии&Авто

Google обновил Snapseed, одно из самых популярных приложений для редактирования фото

После нескольких лет почти полной тишины Google выпустил масштабное обновление Snapseed, но сделал это… для iOS, а не Android. Версия 3.0 принесла полностью новый интерфейс, переделанную навигацию, новые инструменты и фильтры. Рассказываем, что нового в одном из лучших приложений для редактирования фотографий.

Google вернулся к активному развитию Snapseed, выпустив обновление 3.0 для устройств iOS. Этот шаг стал неожиданным ввиду длительного отсутствия существенных изменений: последнее заметное обновление для iOS датировалось 2021 годом, а незначительные технические обновления в 2023 и 2024 годах не привлекали внимания, сообщает 9to5google.

Свежая версия Snapseed предлагает полностью обновленный интерфейс для iPhone и iPad.

Все отредактированные изображения теперь отображаются в виде сетки, а навигация реализована в виде трех вкладок: «Вид», «Избранное» (новая функция) и «Инструменты».

Раздел «Избранное» позволяет хранить наиболее часто используемые инструменты для быстрого доступа.

Кнопка экспорта фото переместилась в правый верхний угол, а для начала редактирования нажмите круглую плавающую кнопку внизу экрана.

Пользователи могут изменять параметры редактирования свайпами влево и вправо, как и раньше, но теперь во многих инструментах появился новый дугообразный контроллер для точной настройки.

Snapseed 3.0 сохранил все старые функции и фильтры для редактирования изображений, а также добавил новые — например фильтры, стилизованные под пленку.

Среди доступных функций — инструменты для коррекции (цвета, баланс белого, тональность, кривые), ретуширование (выборочное редактирование, портрет, обрезка, перспектива), стилизации (HDR, ретролюкс, винтаж, драма, черно-белый и т. д. ), а также творческие инструменты вроде двойной экспозиции, добавления текста и рамок.

Вместе с обновлением программа получила и новый логотип с более современным видом. Компания несколько изменила цвета, а также убрала серый квадрат, который всегда прятался за листом.

Неизменным осталось главное — Snapseed и дальше является полностью бесплатным приложением без рекламы.

Обновление доступно только для iOS-устройств. Появится ли версия 3.0 для Android — пока неизвестно. В описании обновления Google отметил, что дальше будет больше.

Телеканал 24 По материалам:

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