Google обновил Snapseed, одно из самых популярных приложений для редактирования фото — Finance.ua
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Google обновил Snapseed, одно из самых популярных приложений для редактирования фото

Технологии&Авто
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Google обновил Snapseed, одно из самых популярных приложений для редактирования фото
Google обновил Snapseed, одно из самых популярных приложений для редактирования фото
После нескольких лет почти полной тишины Google выпустил масштабное обновление Snapseed, но сделал это… для iOS, а не Android. Версия 3.0 принесла полностью новый интерфейс, переделанную навигацию, новые инструменты и фильтры. Рассказываем, что нового в одном из лучших приложений для редактирования фотографий.
Google вернулся к активному развитию Snapseed, выпустив обновление 3.0 для устройств iOS. Этот шаг стал неожиданным ввиду длительного отсутствия существенных изменений: последнее заметное обновление для iOS датировалось 2021 годом, а незначительные технические обновления в 2023 и 2024 годах не привлекали внимания, сообщает 9to5google.
Свежая версия Snapseed предлагает полностью обновленный интерфейс для iPhone и iPad.
Все отредактированные изображения теперь отображаются в виде сетки, а навигация реализована в виде трех вкладок: «Вид», «Избранное» (новая функция) и «Инструменты».
Раздел «Избранное» позволяет хранить наиболее часто используемые инструменты для быстрого доступа.
Google обновил Snapseed, одно из самых популярных приложений для редактирования фото
Кнопка экспорта фото переместилась в правый верхний угол, а для начала редактирования нажмите круглую плавающую кнопку внизу экрана.
Пользователи могут изменять параметры редактирования свайпами влево и вправо, как и раньше, но теперь во многих инструментах появился новый дугообразный контроллер для точной настройки.
Snapseed 3.0 сохранил все старые функции и фильтры для редактирования изображений, а также добавил новые — например фильтры, стилизованные под пленку.
Среди доступных функций — инструменты для коррекции (цвета, баланс белого, тональность, кривые), ретуширование (выборочное редактирование, портрет, обрезка, перспектива), стилизации (HDR, ретролюкс, винтаж, драма, черно-белый и т. д.), а также творческие инструменты вроде двойной экспозиции, добавления текста и рамок.
Вместе с обновлением программа получила и новый логотип с более современным видом. Компания несколько изменила цвета, а также убрала серый квадрат, который всегда прятался за листом.
Неизменным осталось главное — Snapseed и дальше является полностью бесплатным приложением без рекламы.
Обновление доступно только для iOS-устройств. Появится ли версия 3.0 для Android — пока неизвестно. В описании обновления Google отметил, что дальше будет больше.
По материалам:
Телеканал 24
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