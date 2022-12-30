Google назвали наиболее заинтересованную в Bitcoin страну — Finance.ua

Google назвали наиболее заинтересованную в Bitcoin страну Сегодня 05:36 — Финтех и Карты

Google назвали наиболее заинтересованную в Bitcoin страну

Согласно отчету Google Trends, интерес к криптовалютам во многих странах мира не уменьшается даже с падением цен. В Нигерии, Сальвадоре и Гане более 5 лет наблюдается растущая тенденция поиска в Google «Как купить Bitcoin».

На первом месте среди наиболее заинтересованных в цифровых активах государств оказалась Нигерия, жители которой с 2017 регулярно интересуются криптовалютами. По подсчетам аналитиков более 50% взрослых жителей страны ежемесячно инвестируют в цифровые активы. Многие граждане Нигерии предпочитают хранить сбережения в токенах, а не в фиатной валюте — все из-за постоянной девальвации нигерийской найры.

К покупке криптовалюты нигерийцев поощряют власти страны, продвигающие политическую кампанию «Нигерия без наличных денег», таким образом правительство стремится увеличить использование eNaira — цифровой валюты Центрального банка (CBDC). ЦБ Нигерии еще 6 декабря издало директиву для финансовых компаний, где отмечается, что физические и юридические лица теперь могут снимать с банкоматов всего $45 в день и $225 в неделю.

Мнения по поводу целесообразности и причин использования цифровых активов в Нигерии отличаются. Власти считают, что пропагандируя политику «безналичных платежей», удастся укрепить государственную платежную систему. Некоторые участники Bitcoin-сообщества страны наоборот обвиняют государство в бездействии: «В Нигерии массово распространяется BTC, поскольку правительство страны вообще не помогает гражданам, а молодежь ищет любой возможный способ заработать и сберечь свои деньги».

Относительно государственной криптовалюты eNaira, показатели ее внедрения были низкими с момента запуска — от 25 октября 2021 года. Центральный банк страны пытался убедить нигерийцев не пренебрегать CBDC, поскольку национальный цифровой актив использовали менее 0,5% населения. По данным трекера CBDC американского аналитического центра Atlantic Council, Нигерия является одной из 11 стран мира, которые ввели CBDC в свою экономику.

noworries По материалам:

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