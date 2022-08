Google начал слияние сервисов Duo и Meet в одну программу для голосовых и видеозвонков — Finance.ua

Google начал слияние сервисов Duo и Meet в одну программу для голосовых и видеозвонков Сегодня 23:49 — Технологии&Авто

В июне Google анонсировала очередную фазу упорядочения мессенджеров и объединение видеочата Duo и видеоконференций Meet в одну платформу для голосовых и видеозвонков, и вот вчера фактически начался процесс переноса функций из Meet в Duo. На это среди первых обратило внимание издание The Verge, которое своим саркастическим заголовком (Google Meet meets Duo Meet, with Meet in Duo but Duo isn’t going into Meet) чрезвычайно метко описало запутанный подход Google.

Дело в том, что технически Google не лишается ни одной программы — Duo просто сменит название на Meet и объединит функции обоих приложений, а Meet останется как Meet. В конце этого процесса останется Meet Original (классический Meet, который в итоге перестанет поддерживаться и уйдет в историю) и новый Meet, который соединит в себе Meet и Duo. Этот новый Meet позволит совершать как групповые, так и частные звонки, а также проводить видеоконференции.

Если на телефоне уже установлено приложение Duo, то в этом случае никаких дополнительных не требуется. В прошлом месяце Google выпустил обновление Duo, которое добавляет функции Meet, а 3 августа Google выпустил апдейт для iOS и Android, заменяющий лого Duo на иконку Meet. До сентября каждый, кто будет пытаться загрузить Google Meet из официального магазина, будет получать новое объединенное приложение Meet/Duo. Также Google отмечает, что пользователей с сайта duo.google.com будут автоматически перенаправлять на meet.google.com/calling в течение следующих нескольких месяцев.

Остальным пользователям Meet пока тоже ничего делать не нужно — приложение продолжит работать в том же виде (без дополнительных преимуществ Duo). Однако стоит помнить, что история классического Meet подходит к концу, так что однажды Google просто перестанет поддерживать программу. Google не уточняет, когда именно это произойдет, но обещает заблаговременно предупредить существующих пользователей классического Meet о необходимости перехода на новый Meet.

